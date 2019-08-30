Если верить заявлениям председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, следующие президентские выборы пройдут 30 августа 2020 года. В экономике – стагнация, доверие к властям – низкое, поэтому, по мнению политического обозревателя Александра Класковского, Лукашенко проведет кампанию по проверенной схеме, передает "Белсат"





Александр Класковский, политический аналитик: «Эти выборы он видит как выборы самого себя. Но, естественно, должен быть некий «гарнир». Скорее всего, будет два спарринг-партнера и кто-то из мягкой оппозиции».





О намерении участвовать в выборах уже заявила депутат Палаты представителей Елена Анисим. На роль единого кандидата от правоцентристов претендуют Юрий Губаревич, Николай Козлов и Павел Северинец. Победителя определит праймериз. Кандидатом от Партии БНФ может стать Алексей Янукевич. Олег Гайдукевич не исключил, что будет баллотироваться от лояльной к властям Либерально-демократической партии. Пойдет на выборы и бывший политзаключенный Николай Статкевич.





Николай Статкевич, Белорусский Национальный Конгресс: «Меня выдвинули как раз потому, что выборов нет – чтобы я возглавил борьбу за возвращение выборов через массовое уличное давление на власть».





Уличный протест после выборов 2010 года закончился репрессиями. Четверо кандидатов в президенты из десяти оказались в СИЗО, а еще трое – под подпиской о невыезде. По мнению Александра Класковского, бороться за власть партии и движения сегодня уже не мечтают.









Александр Класковский, политический аналитик: «Каждая политическая сила или отдельные персоны действуют по принципу «не догоню, так хоть согреюсь». Поэтому компания для них – это возможность пропиариться, потренировать команду и продвинуть лозунги своих партий и политических сил».





Ни одних выборов в нашей стране с 1994 года ОБСЕ не признало свободными и демократичными. Вопросы вызывает досрочное голосование, непрозрачный подсчет голосов и отсутствие оппозиции в избирательных комиссиях. «Верите ли вы в справедливость выборов?» – спросили мы у жителей Минска.





Жители Минска:





«Нет, я уже не надеюсь на это. Сколько можно верить? Последняя надежда уже умерла».





«В такой процент невозможно верить постоянно в течение стольких лет!»





«К его словам доверия нет. Он обещал, что повысит зарплату до 500 долларов каждому рабочему. А не видно, что он повышает! Я не верю!»





«Я верю в одно и знаю, что он останется!»





«В этот раз будет так же, как и в прошлые разы».





А в прошлый раз после выборов Ермошина пообещала подать на рассмотрение Лукашенко поправки в избирательное законодательство. Через четыре года к новым выборам мы подходим со старыми непрозрачными правилами.







