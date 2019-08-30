А что же привез гость? Рассуждает политолог Юрий Дракохруст в колонке на TUT.BY





Первое — поддержку белорусской независимости. Подобные заявления делались многократно и раньше. Однако во время теперешней встречи прозвучал, пожалуй, новый акцент — на волю народа. Болтон после встречи с Лукашенко сформулировал вывод: белорусы — за независимость. Тогда любое решение, предусматривающее ее ограничение или ликвидацию, оказывается противоречащим воле народа. Так Америка и будет трактовать подобные решения, если они будут приняты.





Со всеми вытекающими отсюда выводами. Дело не только в формальном непризнании, но и в практических действиях, в противодействии такому сценарию. В каких именно действиях — эта неопределенность усиливает эффект. Этот сигнал увеличивает для Москвы риски продавливания «углубления интеграции».





Не то чтобы это создавало сразу неприемлемый для Москвы риск. Тут все на нюансах, на полутонах. Парадоксально, что США защищают независимость Беларуси, с которой не имеют даже полноценных дипломатических отношений, от покушений ближайшего союзника Беларуси. Тут не обойдешься без недомолвок. Но после визита Болтона риски сценария «принуждения к интеграции» для Москвы стали большими.





Второй момент, второй подарок — это обещание начать переговоры об изменении режима санкций или их отмене. Об этом Болтон заявил в интервью после переговоров телеканалу «Настоящее время».





НВ: Считаете ли вы, что пора ослабить санкции [в отношении Беларуси]?





Болтон: Я думаю, мы будем говорить о ряде санкций в отношении Беларуси из-за беспокойства о правах человека или нераспространении оружия. И посмотрим, сможем ли мы проработать эти проблемы. Я думаю, это будет важный и тяжелый разговор, но его стоит вести.





Обещания, безусловно, отменить санкции нет, но перспектива обозначена. Не то чтобы они были очень обременительны для Беларуси, с 2015 года они фактически не действуют, администрация США каждые полгода продлевает их приостановление. Но само их наличие затрудняет торговлю Беларуси с США и имеет более широкие последствия в отношениях не только с Америкой.





Очень интересно, какие условия снятия санкций назвал Болтон: права человека и нераспространение оружия. Эти два пункта он назвал и перед встречей с Лукашенко, и после, в интервью НВ.





Что они означают? Первый — возможно, способ опровергнуть многочисленные упреки в адрес администрации Трампа, что ее вопросы прав человека в далеких странах совершенно не интересуют. Мол, а вот и неправда — Болтон назвал это первым пунктом.





На самом деле в практическом плане это может означать, что за снятие санкций от Минска попросят напоследок конкретной и наглядной уступки. Скажем, чтобы в Палате представителей следующего созыва было не два, а целых пять представителей оппозиции. Прогресс? Безусловно. Надеяться, что за отмену замороженных санкций из Минска можно выбить нечто кардинально большее, не приходится, тем более трудно рассчитывать на то, что Беларусь в ответ на такой подарок изменит природу властвующего режима. Ну, а получить что-то конкретное — почему бы и нет? И критики Трампа немножко приумолкнут.





Однако самый загадочный момент в минских заявлениях Болтона — это упоминание нераспространения оружия как одной из ключевых тем в диалоге Вашингтона и Минска. Советник президента США не пояснил, что он имел в виду.





Есть несколько версий, в большей или меньшей степени обоснованных. Одна, высказанная рядом экспертов, — что речь идет об отдаленных последствиях выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США уже заявили, что будут производить такие ракеты, Путин объявил, что и Россия включится в гонку, добавив, что российские ракеты будут размещаться в тех же регионах мира, в которых появятся американские ракеты.





Пока, насколько можно судить по официальным сообщениям, речь идет о размещении американских ракет в Азии, поближе к Китаю.





Но сегодня планы на Азию, а завтра могут быть и на Европу. И тогда у Москвы может возникнуть острое желание разместить свои ракеты максимально близко к американским.





Беларусь — одно из мест, где это можно сделать. Москва способна оказать сильное давление на Минск, чтобы добиться своего в этом вопросе. И сопротивляться этому давлению будет непросто. Когда в 2015 году Беларусь похоронила проект размещения на ее территории российской авиабазы, сама эта идея выглядела некой прихотью Москвы. Баланс сил в регионе вроде ж существенно не изменился. А тогда зачем база?









Но если в Европе появятся американские ракеты средней дальности, то это баланс безопасности в регионе поменяет. И Минску отказаться будет сложно.





Ну так простые вопросы решаются и без визита советника президента США по нацбезопасности. Не то чтобы Болтон приезжал за гарантиями, что Минск не позволит размещать у себя российские ракеты, однако укрепить нежелание Лукашенко видеть на своей территории ракеты Болтон и мог.





Объяснение хорошее, но относящееся к больно уж далекому и условному будущему. На данный момент ни у США, ни у России готовых ракет средней дальности нет. Когда и если будут, их размещение за границей требует времени. Появятся ли они в Европе — большой вопрос. Так что все очень зыбко и далеко, и неясно, есть ли предмет для обсуждения.





А вот другая версия выглядит куда «теплей». В упомянутом интервью телеканалу «Настоящее время» Джон Болтон не скрывал раздражения присутствием иностранного бизнеса в Минске. И вовсе не российского: «Мы говорили (с Лукашенко. — РС) об угрозе пятому поколению телекоммуникаций от таких компаний, как Huawei. Я указал президенту по дороге из аэропорта во Дворец независимости на магазин Huawei, который мы проезжали — прямо здесь, в Минске».





При этом вывески магазинов и офисов российских компаний Болтона не взволновали.





Косвенно о важности именно китайской темы на переговорах свидетельствует и осторожный комментарий министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея по итогам переговоров с Болтоном: «Были затронуты также и вопросы торгово-экономического сотрудничества, скажем так, в мировом масштабе. Я имею в виду те торгово-экономические споры, которые сегодня имеют место в отношениях между отдельными странами. Здесь тоже наша позиция однозначна. Мы считаем, что надо искать компромиссы. Надо не втягиваться в торговые войны, а пытаться договориться друг с другом и находить компромиссные решения любых проблемных вопросов… Мы крайне заинтересованы в том, чтобы подобного рода торгово-экономические споры разрешались за столом переговоров, спокойным и мирным путем, а не путем выставления различных ультиматумов».





У Америки именно торгово-экономических споров с Россией как раз и нет. А есть — с Китаем. И судя по раздраженной реплике Болтона в интервью НВ, тема торговых войн была поднята на переговорах не белорусской стороной. И когда Макей говорил, что Минску не нравятся ультиматумы, возможно, он имел в виду ультиматумы Вашингтона не Пекину, а Минску. Насчет сотрудничества с Пекином.





В том числе и в военно-технической сфере. А сотрудничество в этой сфере весьма тесное. Стоит вспомнить хотя бы совместную белорусско-китайскую ракетную разработку «Полонез». И в свете планов Вашингтона разместить ракеты средней дальности именно в Азии, чтобы сдерживать Китай, белорусско-китайское сотрудничество в военной сфере выглядит куда более раздражающим для США, чем белорусско-российское.





Ультиматум — не ультиматум, но настойчивая рекомендация Минску поумерить сотрудничество с КНР в сфере хай-тека, военного в том числе и в первую очередь, на встрече Болтона с Лукашенко могла и прозвучать. Магазин Huawei в Минске — не распространение оружия, но при желании можно посмотреть и иначе.





Стоит заметить, что и во время визита Болтона в Киев одной из его целей было ограничение экспансии китайского капитала в Украину, в частности, попыток купить завод «Мотор Сич», который производит продукцию военного назначения.





Так что и Киеву, и Минску Болтон привез, судя по всему, одну и ту же рекомендацию: держитесь подальше от китайцев.





По завершении переговоров Джон Болтон сказал, что никаких конкретных результатов они не принесли. Но стороны прояснили позиции друг друга, лучше поняли, кто чего хочет и что и за что может предложить.



