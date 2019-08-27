Политолог Фрэнсис Фукуяма: Путин фундаментально ошибается

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— Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что «так называемая либеральная идея себя изжила окончательно». По его мнению, даже западные лидеры признаются, что «мультикультурализм» становится нереалистичным. И вдруг вы, апологет либеральных ценностей, подтверждаете, что они в опасности, – спросила Новая газета у Фукуямы.





— Мне уже задавали похожий вопрос, и я ответил: «Путин фундаментально ошибается». Россия, как и любая другая страна, зависит от либеральных принципов. Европа прошла через полтора века жесточайших религиозных войн между католиками и протестантами.









В крови были утоплены целые страны, одна только Германия лишилась трети населения. И все потому, что в XV–XVI вв. государства настаивали на единой религиозной доктрине, и люди не могли самостоятельно выбирать, как им жить и во что верить.





После протестантской реформации правители начали понимать, что если продолжать настаивать на единой вере и миропонимании, конфликт не закончится никогда.





Это и стало зарождением либерализма — набора правил, по которым люди могли жить согласно своим убеждениям, не рискуя быть за это убитыми.





Но когда появился выбор, появились и доктрины нетерпимости, особенно националистские, основанные не на праве, а на этнической и расовой принадлежности. Это привело к распадам гигантских империй — Османской и Австро-Венгерской. Большие этнические группы стремились к доминированию. Когда Гитлер начал объединение немцев, влияние Германии стало особенно разрушительным. Но это не только немецкая беда — такой же процесс шел во всех странах, где решили самоопределяться на основе этнических групп и общего языка. Что привело к новому катастрофическому конфликту в XX веке, не религиозному, но националистическому.









После 1945 года все согласились, что нельзя позволить определять нации на основе этнической принадлежности и участвовать в насильственных конфликтах, что каждой стране необходим институт, гарантирующий права отдельных граждан и особенно права меньшинств. Нужен был новый либеральный международный порядок, в котором страны согласятся сотрудничать, строить общие институты, развивать торговлю в условиях открытых экономических отношений и вместе становиться богаче. Это и есть либерализм, примером которого сейчас служит Европейский Союз.





Россия в этой картине мира — не исключение, и в каком-то отношении тоже либеральная страна. Она состоит из множества наций и не может создать национальную идентичность на основе русской православной церкви, потому что нельзя людей насильно приобщить к православной вере.



