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Россия и США готовятся к войне в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий. Он согласился, что к этому и идет.

"Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", - написал Рогозин в Twitter.

Трамп объявил в четверг о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск и назвал космос следующей областью военных действий.
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