Россия и США готовятся к войне в космосе
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий. Он согласился, что к этому и идет.
"Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", - написал Рогозин в Twitter.
Трамп объявил в четверг о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск и назвал космос следующей областью военных действий.
18:11 30/08/2019