О переговорах, которые ведутся с общественниками, рассказали пятеро собеседников « Медузы ». Трое из них утверждают, что инициатива исходит из АП, но деньги на проект пока не выделены.





«Звонили [атаману Москвы Андрею] Шустрову, предлагали поучаствовать в замечательном деле — выпороть навальнят, — рассказывает „Медузе“ собеседник, близкий к московскому казачеству. — Шустров сказал: извините, но мы в этом участвовать не будем — у нас и так осенний призыв и полно работы».





Отвечать за вывод людей действительно будет не московское, а федеральное руководство «Центрального казачьего войска» (ЦКВ), сказал «Медузе» ветеран МВД, осведомленный о ведущихся переговорах: «Выйдут люди [главы ЦКВ Ивана] Миронова». В «Центральном казачьем войске» не ответили на запрос «Медузы»; атаман Шустров посоветовал «обращаться в администрацию президента». В пресс-службе администрации президента «Медузе» ответили, что «не занимаются такими вопросами».









«Намечается движуха, — утверждает один из кандидатов в Мосгордуму, попросивший не указывать его имя (идет как самовыдвиженец). — Противной стороной на митингах теперь будут компания из казачества и Бородай». Об участии главы «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Александра Бородая в подготовке к будущим митингам «Медузе» рассказали также ветеран МВД и собеседник, близкий к ФСБ. «В администрации сейчас все как раз выходят из отпусков — может быть, выделят средства на проект», — отмечает последний. «Это стопудово будет, — говорит доброволец Донбасса, участвовавший в разгоне оппозиционной акции „Он вам не царь“ 5 мая 2018 года. — А с митингами уже ******* [надоели]».





Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников не исключает, что в администрации президента могут рассматриваться такие меры: «Они же пытаются комбинировать разные методы. Вот эта история с отзывом депутатов из отпуска, чтобы учредить и наполнить комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России и найти доказательства такого вмешательства — это гуманитарная часть решения проблемы. А есть репрессивная часть — и, может быть, они действительно всерьез это рассматривают».





Представитель «Союза добровольцев Донбасса» Мария Коледа в ответ на вопрос об участии в митингах предложила «Медузе» ознакомиться с опубликованным на сайте СДД развернутым комментарием Александра Бородая. Это 13-минутное видео было выложено 10 августа, в день митинга на проспекте Сахарова.





Бородай не исключает участ СДД «во внутриполитических процессах»: если «митингующие <…> выйдут за рамки правовой ситуации», тогда, «конечно, мы будем вправе вступить в игру. <…> И тогда надо нашим дорогим вот этим всем мальчикам в розово-голубых штанах, которые нынче ходят на митинги, понимать одну простую вещь: что им надо очень сильно побеспокоиться за собственную сохранность».









«Интервью Бородая согласовывалось на Старой площади», — сказал «Медузе» ветеран МВД, знакомый с ситуацией. «Насколько я знаю Бородая, он никогда не говорит без разрешения», — подтверждает близкий к ФСБ собеседник «Медузы». «Ко мне как главе организации „Союз добровольцев Донбасса“, естественно, никакие представители власти с подобными [о противодействии оппозиции] предложениями не обращались», — заявляет Бородай в ролике от 10 августа.









Собеседник «Медузы» в «Союзе добровольцев Донбасса» сомневается, что организация в ближайшее время будет всерьез участвовать в митингах: «Есть несколько командиров, которые в СДД могут вывести на улицу хоть каких-то людей, и ни с одним из них Александр Юрьевич еще не консультировался. Он просто сказал бы мне: бюджет такой-то, людей столько надо. И я бы уже от этого плясал».





«А кто тебе выделит [деньги], пока даже дата митинга неизвестна? Средства выделяются перед мероприятием: люди выходят — деньги платятся. Иначе [исполнители] возьмут, пропьют, а потом скажут: ну, вот не вышли эти прошмандовки, вы сами виноваты, дайте еще», — рассказывает собеседник «Медузы», который ранее организовывал акции уличного сопротивления оппозиции.





На акции 31 августа 2019 года казаки и представители СДД не появятся, утверждает осведомленный о ведущихся переговорах ветеран МВД: «Выйдут после [выборов] 8 числа. Наверху ждут, пока политтехнологи мэрии ******* [проиграют] улицу оппозиции». «Все это затягивается до после выборов, когда оппозиция начнет протестовать, что не они победили, — считает близкий к ФСБ собеседник. — Наивные, конечно, люди».





Если общественники и выйдут на митинги, то только на несогласованные, считают двое собеседников «Медузы». Причем костяк составит не реестровое казачество или действующие члены союза добровольцев, а люди, специально привлеченные к акции. «Просто ребят из Подмосковья наряжают в казачью форму или в горку, которая гораздо дешевле», — рассказывает близкий к ФСБ собеседник.





«На каждого ряженого выделяют 45 тысяч рублей, хотя до конечного исполнителя доходит максимум пять», — говорит источник, участвовавший в организации таких групп. «Соберут — за бабки — работяг из местных или алкашей, хотя алкаши уже вымерли, наверное. Короче, подмосковную „кожу“: в 1990-е все Подмосковье носило такие китайские черные куртки — одни и те же, как форменные», — вспоминает собеседник, близкий к московскому казачеству.





Одетые в казачью форму люди из Подмосковья и раньше участвовали в столичных протестах, рассказывает близкий к ФСБ собеседник «Медузы»: «Например, махали нагайками в прошлом мае». 5 мая 2018 года в Москве прошла акция протеста «Он нам не царь», организованная Алексеем Навальным.





По информации «ОВД-Инфо», полиция действовала грубо, а митингующие жаловались на избиения резиновыми дубинками. Тогда же в уличное противостояние со сторонниками Навального впервые вступило казачество; заметили в центре Москвы и региональных активистов «Союза добровольцев Донбасса».





Описывая новый проект противостояния оппозиции, несколько собеседников «Медузы» вспомнили именно эту акцию 2018 года. «[Атаману] Шустрову на прошлой неделе позвонили, скорее всего, по старой памяти: его казак тогда на 5 мая [2018 года] с нагайкой прыгал активнее всех, хотя никто не ожидал от парня такого идиотизма», — говорит источник, близкий к московскому казачеству.





Шустров не одобряет такой активизм и до сих пор сторонится политики, утверждают собеседники «Медузы»: «Он прежде всего офицер» (Шустров участвовал в боевых действиях в Афганистане и спецоперациях спецназа «Вымпел»).





«Если казаки и выйдут, то не за деньги, а за гарантии, — считает близкий к московскому казачеству собеседник. — Деньги зарабатывается на государственных программах — например, каком-нибудь казачьем патруле. То есть мы вам — митинг, а вы нам — гранты».









С 2016 по 2018 год «Центральное казачье войско» получило от правительства Москвы три контракта на сумму 15,9 миллиона рублей на «закрепление знаний и навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка». «Разгонять — это мы согласны. Но ко мне пока не обращались. Раньше всегда обращались — говорили, что нужен народ, чтобы помочь полиции», — сказал один из атаманов «Медузе».





До сих пор противодействовать митингам в Москве пытались только представители движения SERB, которое связывают с центром по противодействию экстремизму МВД. О проведенных акциях лидер движения Игорь Бекетов отчитывается у себя во «ВКонтакте»:





«В субботу, 10 августа, SERB гонял майданутых <…> и, кстати, уничтожил тройку провокационных плакатов, оскорбляющих российские правоохранительные органы!»





Неделю спустя Бекетов писал о предотвращенных «провокациях в центре Москвы» («SERB помешал! И была форменная истерия у либерастов!»); в прикрепленном к посту видео один из активистов движения угрожает избиением участнику одиночных пикетов.





«SERB пытается бесноваться, но их слишком мало, — говорит собеседник „Медузы“, близкий к ФСБ. — Хотя недавно их усилили тремя людьми из Подмосковья». Игорь Бекетов подтвердил «Медузе», что к его активу добавилось еще три человека: в таком составе, рассказывает лидер SERB, они 21 августа ворвались на правозащитный семинар «Винтаж по-русски» в московском Сахаровском центре. «Сорвали тренировки протестов, репетицию столкновения с ОМОНом», — так Бекетов описал эту акцию у себя во «ВКонтакте».









Вывод на улицу казачества и ветеранов Донбасса приведет только к эскалации противостояния, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников:





«Радикализуется власть, но и оппозиция тоже станет весьма неуступчивой. Те люди, которые уже почти профессиональные революционеры и столько раз сидели по административным делам — их уже с этого пути не свернуть. И люди перестают бояться, несмотря на то, что довольно страшно стало ходить по улицам просто в субботние дни. Есть горячие головы, есть менее горячие. Если этот инструмент будет использован, это будет означать, что силовое крыло побеждает».