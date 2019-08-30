«ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»





«Против авторитаризма», «Парламентская республика», «За реформу Конституции», «У меня есть выбор», «Оян, Қазақстан» («Проснись, Казахстан»), - эти и другие лозунги скандировали молодые активисты в Алматы вечером 30 августа.









Несколько десятков участников гражданского движения «Oyan, Qazaqstan» провели марш по пешеходным улицам города с призывом реформировать Конституцию. Они несли растяжки с надписью «Реконституция» и «Парламентская республика», а также небольшие плакаты с цитатами из Основного закона: «Свобода слова и творчества гарантируется. Цензура запрещается», «Единственным источником государственной власти является народ», «Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться».





Активисты созданного в июне движения «Oyan, Qazaqstan» опубликовали в конце минувшей недели заявление, в котором назвали «авторитарную основу Конституции» проблемой политической системы Казахстана. Они отметили в заявлении, что широкие полномочия главы государства превратили судебную и законодательную ветви власти в несамостоятельные «придаточные звенья», «в результате провозглашаемые в Конституции права и свободы человека на практике не были гарантированы независимыми ветвями власти».





- Мы должны перейти к парламентской республике. Мы должны гарантировать права и свободы, - сказал один из участников марша Димаш Альжанов. - Пришло время перемен, и нам не надо их бояться.





- Мы не собираемся отступать, - заявила активистка Асем Жапишева, которая накануне сообщала о слежке за ней и давлении.





За несколько дней до этого марша участников «Oyan, Qazaqstan» вызывали в полицию, где с ними провел «профилактические беседы» заместитель начальника управления общественного развития города Алматы Айдар Есенбеков, предупредивший об ответственности за призывы к несанкционированным акциям и участии в них.













Марш «Oyan, Qazaqstan» не сопровождался задержаниями. За акцией, длившейся около 40 минут, наблюдали люди в штатском.





В Нур-Султане несколько активистов «Oyan, Qazaqstan» собрались вечером на бульваре Нуржол и зачитали статьи из Конституции. Обошлось без задержаний.





В Казахстане действует закон, обязывающий граждан получать разрешение в местных исполнительных органах на проведение мирных собраний. Однако на практике подавшие заявки на акции протеста активисты получают отказы в акиматах. Выходящие на неразрешенные протесты граждане во многих случаях подвергаются задержаниям, административным арестам и штрафам. Последние полтора месяца небольшие акции протеста и одиночные пикеты в ряде городов страны проходили без задержаний.





Члены созданного в июне движения «Oyan, Qazaqstan» выступают за политические реформы, отмену законодательных ограничений на создание партий и общественных объединений, за пересмотр закона о выборах. Инициаторы движения заявляли, что не намерены официально регистрироваться, не сотрудничают с политическими партиями и не получают финансирование от каких-либо организаций внутри страны и за ее пределами.









АКЦИИ С ПРИЗЫВОМ ВЕРНУТЬСЯ К КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА





Две отдельные акции с призывом вернуться к Конституции 1993 года прошли 30 августа в Нур-Султане и Шымкенте. Их участников не задерживали.





Группа активистов выступила в столице за изменение законодательства о выборах и возвращение к Конституции 1993 года, заявив, что нынешний Основной закон не учитывает интересы граждан. Активисты провели встречу 30 августа в парке «Жерұйық» на пересечении улиц Момышулы и Жумабаева.





Аскар Каирбеков, который 18 августа провел пикет против переноса промышленных производств из Китая на территорию Казахстана (инициатива по переносу озвучена властями Казахстана как шаг к индустриализации), заявил во время акции в Нур-Султане, что гражданские права в стране, как он считает, ущемляются, свобода выражения мнений подавляется.





Он поддержал инициативу, выдвинутую активистами на прошлой неделе, - о проведении республиканского референдума с вынесением на голосование вопроса о возвращении к мажоритарной системе (в настоящее время парламентские выборы в стране проходят по пропорциональной системе, депутаты нижней палаты проходят в парламент по партийным спискам).





- На курултае, который намечен на сентябрь в Алматы, нужно собраться и поставить точку в вопросе организации референдума по изменению Конституции и пересмотра закона о выборах, - сказал Каирбеков.





Парламентские выборы в Казахстане должны пройти в 2021 году. В последние месяцы в обществе заговорили о возможных досрочных выборах, однако власти это отвергают. С момента принятия действующей Конституции ни одни выборы в парламент не проходили в установленные сроки.





Несколько активистов на акции в Шымкенте 30 августа тоже высказались за референдум о возвращении Казахстана к Конституции 1993 года.





Они пришли на акцию в парк Абая с плакатами с надписями, призывающими освободить бывшего главу компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, который более 10 лет сидит в тюрьме и включен правозащитниками в список политзаключенных, и с фотографиями задержаний полицией участников протестов. Активисты заявили, что действующая Конституция, в которую неоднократно вносились изменения, не защищает права граждан.









— Почему у нас каждые полгода вносят изменения в Конституцию? Основной закон превратился в «черновик Назарбаева» (экс-президента Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку в марте, но обладающего широкими полномочиями. – Ред.). В 1998 году внесли поправки и изменения. В 2007 году опять поменяли, в 2011, в 2017 году. Каждый год прикладывают руку. Меняют в своих интересах. Так нельзя. Пусть вернут Конституцию 1993 года, либо нужно принять новую Конституцию, которая защищала бы интересы народа. В Конституции 1993 года была статья 12 о мирных собраниях. Статья 20 разрешала шествия, - сказал активист Даулет Насыров.



КОНСТИТУЦИЯ, КОТОРОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 24 ГОДА





Действующая Конституция Казахстана принята после референдума 1995 года. Она отличалась от Конституции 1993 года в первую очередь тем, что широкие полномочий парламента перешли к президенту, парламент утратил контрольные функции. Кроме того, были упразднены Конституционный и Арбитражный суды.





За 24 года в Конституцию неоднократно вносили изменения. В 1998 году включили поправки, касающиеся сроков и функций президента, депутатов парламента. Также был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для госслужащего.





В 2007 году в Основном законе появилась поправка, согласно которой на первого президента, Нурсултана Назарбаева, не распространяется ограничение по количеству сроков пребывания на посту. Для других действует норма: «Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Республики более двух раз подряд».





В 2011 году Конституцию дополнили нормами, закрепляющими за Назарбаевым статус «елбасы» - «лидера нации». Этот статус гарантирует ему иммунитет от любого преследования. Неприкосновенным считается всё частное имущество, которое принадлежит Назарбаеву и членам его семьи.





В 2017 году в Конституцию вновь внесли изменения. Власти Казахстана преподнесли это как значительную реформу по перераспределению ряда президентских полномочий правительству и парламенту.





Однако эксперты международной организации Freedom House назвали изменения попыткой ограничить реальное разделение властей и очередным «еще слоем краски» на старом демократическом фасаде, за которым — «консолидированный автократический режим».





В том же 2017 году статус первого президента закрепили еще в одной статье Конституции, причем вне раздела «Президент». В статью 91 внесли пункт, в котором говорится, «основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан — Елбасы, и его статус являются неизменными».









Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поздравляя соотечественников с Днем Конституции, написал 30 августа в Twitter’е, что Основной закон «служит прочным фундаментом успешного развития страны, открывает возможности для участия граждан в государственных делах».





Токаев стал президентом страны в марте, получив этот пост после отставки Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет и сохранившего после сложения полномочий рычаги влияния на политическую систему Казахстана.





Назарбаева, пришедшего к власти еще до распада Советского Союза в 1991 году, международные организации часто критиковали за жесткий контроль и нетерпимость к инакомыслию. Токаев не раз заявлял, что продолжит курс своего предшественника.