



Об этом журналистам на брифинге в Кремле заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РБК





«Президенту Украины будет направляться приглашение», — сказал он.





По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.





Кроме того, Москву в этот день обещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси и многих других стран СНГ, отметил он.





В конце июня российский президент Владимир Путин позвал на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа. Как отметили в Кремле, Трамп воспринял это позитивно и заявил, что будет ждать официального приглашения.





При этом в Совете по внешней и оборонной политике России допустили, что эта поездка может не состояться, поскольку Трамп будет участвовать в кампании перед президентскими выборами, которые пройдут в ноябре.







