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Интересный поворот: Путин пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы

Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.


Об этом журналистам на брифинге в Кремле заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РБК.

«Президенту Украины будет направляться приглашение», — сказал он.

По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. 

Кроме того, Москву в этот день обещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси и многих других стран СНГ, отметил он.

В конце июня российский президент Владимир Путин позвал на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа. Как отметили в Кремле, Трамп воспринял это позитивно и заявил, что будет ждать официального приглашения. 

При этом в Совете по внешней и оборонной политике России допустили, что эта поездка может не состояться, поскольку Трамп будет участвовать в кампании перед президентскими выборами, которые пройдут в ноябре.
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