Макей о визите Болтона: Любые переговоры имеют какие-то результаты





Любые переговоры имеют какие-то результаты. Конечно же, по итогам этих переговоров можно тоже говорить об определенных итогах.





Но я хотел бы начать, может быть, издалека: не надо искать никаких конспирологических заговоров за самим фактом визита Помощника Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона в Минск.





Как я понимаю, во-первых, он спланировал это турне по нескольким странам, в том числе и по Беларуси, в целях ознакомления с ситуацией в регионе и в целях ознакомления с точкой зрения руководства той или иной страны на перспективы развития ситуации с учетом того, что, как говорится, не все спокойно.





Мы видим, что имеется ряд тлеющих конфликтов, есть определенные вопросы, связанные с проблематикой терроризма и обеспечения большей безопасности в нашем регионе и в мире в целом.





Поэтому, когда к нам поступил запрос на проведение этого визита, то, конечно же, мы, исходя из того, что стараемся выстраивать нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, которые на сегодня, надо признать, объективно являются ведущей державой в мире, безусловно, дали согласие на реализацию такого визита.





Должен сказать, что визит был весьма и весьма полезным.





Сразу хочу сказать, что никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или от чего-то. Были искренние дискуссии относительно ситуации в нашем регионе, ситуации в мире, дискуссии по вопросам безопасности, по вопросам мирового торгово-экономического сотрудничества, по вопросам развития двусторонних отношений между Беларусью и Соединенными Штатами Америки.





Абсолютно откровенный разговор, очень заинтересованный. Как мне кажется, было четко видно желание, стремление понять друг друга, услышать аргументы друг друга. На мой взгляд, это самое главное.









Что обсуждалось? Обсуждались, как я уже сказал, вопросы региональной безопасности, в первую очередь, ситуация в Украине. Глава белорусского государства изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт.





Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность всех вовлеченных в это дело сторон.





Что касается формата. То, что споры идут: надо ли присоединяться Соединенным Штатам Америки к этому формату по разрешению конфликта, не надо….





Ради Бога! Главное — разрешить конфликт. Если участие Соединенных Штатов Америки и других стран позволит ускорить этот процесс, ну так, кто против? Я думаю, все согласятся с этим.





Еще раз повторюсь, и на это обратил особое внимание глава белорусского государства: должна быть абсолютно искренняя заинтересованность всех сторон. Это, во-первых.





А, во-вторых, он подчеркнул, что мы всегда делали, и будем делать все возможное для преодоления этого конфликта. Была упомянута и работа Трехсторонней контактной группы ОБСЕ. Упоминали и проведение встречи в нормандском формате несколько лет назад.





В любом случае, как мне кажется, американская сторона уехала с четким пониманием того, что белорусы готовы сделать все от них зависящее, чтобы ситуация в нашем соседнем, южном государстве разрешилась как можно быстрее.





Обсуждались и другие вопросы, связанные с региональной безопасностью, и не только в нашем регионе, но и перспективы развития обстановки на Ближнем Востоке и в других частях планеты.





Были затронуты также и вопросы торгово-экономического сотрудничества, скажем так, в мировом масштабе. Я имею ввиду те торгово-экономические споры, которые сегодня имеют место в отношениях между отдельными странами. Здесь тоже наша позиция однозначна. Мы считаем, что надо искать компромиссы.





Надо не втягиваться в торговые войны, а пытаться договориться друг с другом и находить компромиссные решения любых проблемных вопросов, потому что любая, мягко говоря, склока или драка между особенно крупными геополитическими игроками сразу же влияет на всю экономическую ситуацию, на торгово-экономическое сотрудничество и тем более это касается небольших стран, к которым относится и Беларусь.





Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подобного рода торгово-экономические споры разрешались за столом переговоров, спокойным и мирным путем, а не путем выставления различных ультиматумов.





Что касается двусторонних отношений, то они тоже были обсуждены достаточно предметно и конкретно, в том числе и, как было сказано нашим президентом, были затронуты и неудобные вопросы, вопросы, которые вызывают определенную озабоченность у наших американских партнеров. Мы договорились, что надо продолжать диалог, не уходить от острых тем, а пытаться найти разрешение тех вопросов, которые лежат на поверхности.





Президент Беларуси четко сказал, что мы не идем к Соединенным Штатам с протянутой рукой, и мы не просим чего-то дать нам и положить на стол, или какую-то крошку забросить в рот. Нет. Мы хотим просто равноправного торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного сотрудничества и взаимодействия. И мы готовы к этому.





Да, этот процесс не простой с учетом того, что определенные ограничения пока еще существуют в наших отношениях. Но самое главное, и Джон Болтон однозначно подчеркнул это, самое главное – есть понимание того, что надо продолжать диалог, надо пытаться находить развязки всех вопросов, которые пока еще остаются в нашей двусторонней повестке дня.





Поэтому я думаю, что, хотя это был и первый визит (его уже окрестили историческим визитом) – но он был важен в том плане, что стороны попытались ближе понять друг друга. И я думаю, что самый главный результат этого визита – это то, что стороны постарались услышать друг друга и договорились о том, что такой диалог должен быть продолжен и в перспективе