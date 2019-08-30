Лукашенко и Медведев, архивное фото





Как сообщает пресс-служба Лукашенко, во время разговора стороны обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и Россией, а также какую роль в решении насущных вопросов играют правительства двух стран.





"Было выражено убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных проектов будет способствовать росту благосостояния граждан и укреплению межгосударственного диалога", - говорится в сообщении





В пресс-службе правительства РФ добавили, что Медведев также поздравил Лукашенко с 65-летием.





Как ранее сообщалось, в пятницу Лукашенко также поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным.









Главы государств также обсуждали развитие двусторонних отношений и "обменялись мнениями и по международным вопросам".























