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В России занервничали? Медведев позвонил Лукашенко обсудить "развитие сотрудничества"

Телефонный разговор Александра Лукашенко с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым состоялся в пятницу

Лукашенко и Медведев, архивное фото

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, во время разговора стороны обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и Россией, а также какую роль в решении насущных вопросов играют правительства двух стран.

"Было выражено убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных проектов будет способствовать росту благосостояния граждан и укреплению межгосударственного диалога", - говорится в сообщении

В пресс-службе правительства РФ добавили, что Медведев также поздравил Лукашенко с 65-летием.

Как ранее сообщалось, в пятницу Лукашенко также поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. 


Главы государств также обсуждали развитие двусторонних отношений и "обменялись мнениями и по международным вопросам".

Напомним, накануне в Минске с визитом был советник президента США Джон Болтон, И хотя официально Россия заявила, что это внутреннее дело Беларуси, видимо, на самом деле в Кремле так не считают.
"Белорусский партизан"
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