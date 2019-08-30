В России занервничали? Медведев позвонил Лукашенко обсудить "развитие сотрудничества"
Телефонный разговор Александра Лукашенко с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым состоялся в пятницу
Лукашенко и Медведев, архивное фото
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, во время разговора стороны обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и Россией, а также какую роль в решении насущных вопросов играют правительства двух стран.
"Было выражено убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных проектов будет способствовать росту благосостояния граждан и укреплению межгосударственного диалога", - говорится в сообщении
В пресс-службе правительства РФ добавили, что Медведев также поздравил Лукашенко с 65-летием.
Как ранее сообщалось, в пятницу Лукашенко также поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Главы государств также обсуждали развитие двусторонних отношений и "обменялись мнениями и по международным вопросам".
Напомним, накануне в Минске с визитом был советник президента США Джон Болтон, И хотя официально Россия заявила, что это внутреннее дело Беларуси, видимо, на самом деле в Кремле так не считают.
"Белорусский партизан"
14:21 30/08/2019