Лукашенко о дне рождения: Самый паршивый день в жизни





интервью «Литовскому курьеру» девять лет назад Лукашенко рассказал, что не любит свой день рождения.





— У нас в семье не было принято и сейчас не принято отмечать его. Все это знают и меня никогда не поздравляют. Чтобы прийти в день рождения, выстроиться в очередь, как это обычно бывает, вечеринка какая-то — у меня этого нет. Я всегда, иногда даже специально, уезжаю и работаю даже более напряженно, чем обычно.





Поэтому близкие, знающие меня люди, поздравляют меня последние 5−6 лет и моего малыша (младшего сына Николая Лукашенко. — Прим.TUT.BY) — в один день, 31-го.





Дни рождения я вообще не отмечаю. Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше, — рассказал он.





Кстати, первый раз о том, что у него день рождения 31 августа, Лукашенко заявил в интервью российской газете «Завтра» в 2009 году.





— Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет, а мне уже пятьдесят пять. Родились мы с ним в один день, 31 августа, — сказал Лукашенко.





А уже через год — в 2010-м — в биографию президента на его официальном сайте внесли изменения. В президентской администрации БелаПАН тогда пояснили: мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила сына в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи. Но новорожденного записали на 30 августа, по дате поступления роженицы в роддом.









А после рождения младшего сына Лукашенко якобы решил уточнить у матери подробности своего появления на свет и выяснил, что фактически отмечать день рождения надо в последний день лета.





Тем не менее мировые лидеры продолжают поздравлять его 30 августа.