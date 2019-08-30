Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook. Он напомнил, что Цемах — командир роты наемников в 2014 году в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17".





"Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов", — написал журналист.





По его данным, именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных.





"Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020 году. Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища.





Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха — мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности", — добавил военный эксперт.





Бутусов утверждает, что идут многоуровневые переговоры.





"Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока", — заключил он.









Напомним, что между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.



