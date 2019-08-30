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Версия: Путин сорвал обмен пленными из-за главного свидетеля по делу о взрыве Боинга

Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook. Он напомнил, что Цемах — командир роты наемников в 2014 году в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17".

"Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов", — написал журналист.

По его данным, именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных.

"Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020 году. Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. 

Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину. Если Украина освобождает Цемаха — мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности", — добавил военный эксперт.

Бутусов утверждает, что идут многоуровневые переговоры.

"Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну. Цена вопроса очень высока", — заключил он.


Напомним, что между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. "Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", — сказано в обращении.
Источник: obozrevatel.com
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