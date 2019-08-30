Познакомьтесь с новым послом Великобритании (и ее собаками)

Нового посла Ее Величества в Республике Беларусь зовут Джеки Перкинс, а ее собак Спарки и Кэссиди.

















Госпожа Перкинс начала работать в британском МИДе в 1989 году. Она изучала несколько языков, в том числе русский в Кембридже. До работы в Минске была заместителем главы британской дипмиссии в Кувейте.









Напомним, ранее дипмиссию Великобритании в Минске возглавляла Фионна Гибб.