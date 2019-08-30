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Познакомьтесь с новым послом Великобритании (и ее собаками)

Официальная страница Британского посольства в Беларуси опубликовала фотографию нового посла. И ее песелей.

Нового посла Ее Величества в Республике Беларусь зовут Джеки Перкинс, а ее собак Спарки и Кэссиди.




Госпожа Перкинс начала работать в британском МИДе в 1989 году. Она изучала несколько языков, в том числе русский в Кембридже. До работы в Минске была заместителем главы британской дипмиссии в Кувейте.


Напомним, ранее дипмиссию Великобритании в Минске возглавляла Фионна Гибб. 
Источник: citydog.by
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