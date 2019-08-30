Познакомьтесь с новым послом Великобритании (и ее собаками)
Официальная страница Британского посольства в Беларуси опубликовала фотографию нового посла. И ее песелей.
Нового посла Ее Величества в Республике Беларусь зовут Джеки Перкинс, а ее собак Спарки и Кэссиди.
Госпожа Перкинс начала работать в британском МИДе в 1989 году. Она изучала несколько языков, в том числе русский в Кембридже. До работы в Минске была заместителем главы британской дипмиссии в Кувейте.
Напомним, ранее дипмиссию Великобритании в Минске возглавляла Фионна Гибб.
Источник: citydog.by
13:09 30/08/2019