Свабода (перевод: Белорусский партизан) публикует 65 ярких высказываний Лукашенко за 25 лет его президентства.









«Хочет ассоциировать себя с высшими силами»

Политолог, кандидат философских наук Владимир Подгол собирает высказывания Лукашенко со времени его прихода к власти. Сборник под названием «Народный телевизор» многократно переиздан и пополняется новыми перлами.





Как уточняет автор, в начале цитатник был техническим файлом к ​​одному из разделов его докторской диссертации «Основы политической психологии», а также послужил «донором» книге «Пуля для президента», в которой президентские цитаты произносят несколько персонажей.





«Пулю для президента» редактировал переводчик Василий Семуха, именно он посоветовал выдать цитатник отдельной книгой. А вот диссертацию на собранном материале защитить не удалось: никто из потенциальных рецензентов не подписался под такой ​​"крамолой"», - говорит Подгол.





Он называет текст «научным пособием по архетипах».





«За время своей президентской каденции Лукашенко наговорил про самые разные вещи - от женской беременности до сужержания планеты на орбите. Человек старается быть экспертом в любом вопросе», - говорит Падгол.





Он отмечает, что еще одна уникальная черта Лукашенко - он хочет ассоциировать себя с высшими силами: «Ты три раза жаловался мне на засуху (Лукашенко - председателю Брестского облисполкома Владимиру Заломаю, 1996 год. - РС). Я тебе дал дождь!»





«Человек, который бешено влюблен во власть и чувствует животный страх при любом признаке ее потери, способен пробуждать в себе десятки видов архетипов, - говорит Владимир Подгол. - Его главные стрессовые ситуации связаны с удержанием власти, с борьбой за власть над душами и верой людей».





О власти от Бога и хрустальном сосуде





«Нынешний президент - это всерьез и надолго. Помните, как там в народе говорят? Власть - от Бога. А Бога нужно уважать!» (1994 г.)





«Я в советское время читал лекции по атеизме, сталкивался со священниками. Они меня поразили: верили, рисковали. И когда пришел во власть и осознал катастрофические явления, в которых я уцелел, подумал: не обошлось без вмешательства высших сил. Почему я? Белорусы - такой образованный народ, и выбирают меня, почти мальчишку» (1996)





«Мужики, помните, на селекторном совещании я вам обещал: два дня будет лить дождь, три дня погода будет стоять. Как в будущее смотрел» (2000)





«Справитесь с уборкой?» (председателю Брестского облисполкома Константину Сумару. - РС). «Я не хотел бы с Богом спорить, Александр Григорьевич, вы же видите, какая погода». «К сожалению, я пока еще не Бог». «Вы чуть выше» (2004)





«И я все эти годы, бережно несу перед собой в своих руках этот светлый, хрустальный сосуд, имя которому - Беларусь. Несу, боясь выпустить, очень уж он нежный» (2004)





«Несколько ветеранов в России получили приглашение в посольство Беларуси, вручали медали. Приходит руководитель ветеранской организации и говорит: "Один человек, который долго лежал, поднялся с кровати, заплакал и встал на ноги!". Я говорю: "Что, он ходит?» - «Еще нет, но будет". Вот как велика сила - дружба»(2004)





«Я в магазины не хожу - после одного случая. Вышел из своей резиденции и пошел в сторону цирка. Люди на остановке повернулись: "Президент!" Выстроилась целая демонстрация, тысячи две человек. Порвали костюм. Я уже просил: "Слушайте, стыдно будет. Сфотографирует оппозиция, хотя трусы не рвите!" После этого больше пешком по улицам не хожу" (2007)





«Я помню, как сгорбленные, скрюченные, больные люди, которые годами лежали в постели, поднимались и ползти на избирательные участки. Не доверяя детям, шли голосовать за Лукашенко. Это для меня величайшая ценность. И я пожертвую всем, что у меня есть, ради своего народа. Это не патетика, не громкие слова - вся моя жизнь в этом заключена» (2010)





О памятнике себе и тосте "За Батьку!"





«Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом!» (1998)





«В виде памятника, открою вам секрет, я себе хочу оставить Национальную библиотеку» (2000)





"Даже если бы мы 15-20 лет ничего не делали, а только возрождали деревню, нам уже памятник надо ставить. И мы себе этот памятник поставим" (2007)

"В узком кругу кто-то предложил: « Второй тост - за президента!» Это военные придумали в мой первый год президентства. Первый - «Ну, за всех собравшихся». Третий - «За женщин, за любовь!» А второй - так и прижилось: "За Батьку!""(2007)

«У нас, президентов, немного другое мышление, чем у обычных людей. Моя необычность заключается в том, что некоторые хотят обеспечить себя и свою семью, а я хочу остаться в памяти людей, чтобы они, проходя мимо, никогда не бросили в меня камень или палку. Я этот хочу для себя памятник воздвигнуть, чтобы обо мне не сказали плохо» (2013)

«Моего портрета, кроме чиновничьего кабинета, нигде нет. Моих цитат не видели и не увидите. Такая у нас диктатура специфическая. Я этого не принимаю, никакого "вождизма". Есть кадры по идеологии, их задача - не допустить поношения того, что поддерживается большинством народа. Это комиссары, идеологические борцы» (2014 год)



О Сталине и Гитлере

«Не все только плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером... Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента». (1995)

"То, что я знаю о советских руководителях, начиная с Ленина и Сталина, - ложь доходит до 100%. Нам навязывают, чтобы мы забыли все великое, что сделали эти люди. А это символы нашего народа!" (2006)

«Я не вижу, чтобы что-то из нашей истории надо было выбрасывать. Вот вы [в России] критикуете период Сталина. У нас этого нет. И не потому, что там не было ошибок. Да, были. Так у нас, прежде чем критиковать прошлое, надо посмотреть на настоящее. У нас сегодня с вами столько ошибок, что Сталин, если бы увидел, вздрогнул бы». (2016)

«Да я не имя Сталина возрождал, хотя и он этого заслуживает. Я возрождал этот объект [Линию Сталина], который свидетельствует о той части истории, которая была у нас и которую, к сожалению, на то время неправильно понимали». (2019)

О «пятой колонне» и «отморозках»

«Чтобы не мучились относительно этих громких дел (исчезновении Виктора Гончара и Юрия Захаренко. - РС), хочу заявить: да, я виноват, что такое произошло в стране. Потому что я - президент. Но судить меня будут только тогда, когда мне в доверии откажет народ. Или те, кто на меня замахнулся, захватят власть. Тогда, без суда и следствия, посадят на кол под одобрительный вопль западных учителей» (2000)

"Лидерам оппозиции плевать на судьбу какого-то одного человека, пусть даже президента. Бог ты мой! Им нужно особняк построить, миллион в карман положить. Да я выживу, по хорошим людям пойду, они меня на одну ночь примут, переночую и так свою жизнь проживу до 100 лет!" (2006)

«Западу наша оппозиция сильно надоела, особенно американцам. Те уже просто говорят: будет дело - будут деньги. Что это значит? Прежде всего уличные протесты, демонстрации. А если еще погромы и взрывы, тогда заказчик вообще был бы доволен... » (2008)

«Это не оппозиция, а пятая колонна. Мы знаем, о чем они пишут европейцам - заводы порезать, землю раздать... Где они вообще живут, кто сегодня хочет взять землю? Вот цель нашей вшивой оппозиции. Враги белорусского народа, это я ответственно заявляю. Готовые продаться любому, лишь бы только свернуть голову Лукашенко, запрыгнуть на кресло и разбомбить страну» (2009)

«Наши отморозки - их немного, пусть 2-3% - готовы развязать "национал-освободительную" войну. Им нужен повод. Думаете, нечем воевать? Завтра же привезут из Украины, Прибалтики, Польши. Мгновенно появится оружие, взрывы, и многие подумают: борются на независимость, за святое! Вы что, хотите еще одну Чечню здесь?» (2009)

«Кто-то там пугает, кричит: убьем, повесим, утопия! Сколько лет уже это слышу. Еще вот, смотрите, жив, здоров... Кому суждено быть застреленным, того не утопят» (2010)





О неблагодарном «народце»

"Мне говорят: вот пенсионеры, ваша надежда, возмутились за льготы. Ну, если так, мне такие поклонники не нужны. Видите, обиделись. Хочешь каждый день на другой край Минска поехать, чтобы внуку отвезти шоколадки, купи билет и езжай. Начали изучать, оказалось, те льготы еще Сталиным подписаны. Мучились-мучились, а потом решили все убрать" (2007)

"Ну зачем студенту, который живет в городе, бесплатный проезд? Если человек из глубинки, ему нужно съездить домой, мешок картошки привезти, к родителям на выходной - помочь. А в городе нужно пешком ходить, а хочешь ездить - плати. Такая реальность, мы же в рыночной экономике живем" (2007)

«Если уже выбрали президентом колхозника, ну так терпите!» (2009)

«Люди сами виноваты. Побежали сахар скупать. Бегали-бегали две недели, сахар не исчез. Уксус начали скупать! Превратили квартиры, гаражи в склады. Пейте уксус, закусывайте сахаром. Кто виноват в панике? Вы! Я вас предупреждал. Так чего меня за это не любить?» (2011)

«Смотрю, наш народец побежал к обменным пунктам. Ну, бегите. Будет больший спрос на валюту - будет обесцениваться белорусский рубль со всеми последствиями. Не будет спроса - будет спокойная ситуация на рынке» (2013)

О западном «зверинце»

«Это не демократия, а зверинец (после демарша на экономическом форуме в Кран-Монтане после реплики "Вы закончите свои дни, как все диктаторы "- РС). Если президента приглашают в зверинец, люди, которые готовят эту поездку, должны о всех этих зверях рассказать» (1998)

«" Макдональдс "- гадюшник на перекрестке. Поверьте, я ни разу не пробовал, что это за такие продукты питания. И надо еще посмотреть, что за мясо сюда возят. Время есть белорусское! Нам эта зараза тут не нужна! »(2001)

«Покажите, чем Запад занимается здесь, как они из наших девчат пытаются сделать проституток, как кормят наших граждан наркотиками, как "голубизну" распространяют" (2006)

«Я для западных политиков чужой идеологически. Я никогда не буду для них своим. Им плевать на то, что Лукашенко не коррумпирован. А они все там жулики. На деньгах сидят. И чем богаче страна, тем больше» (2011)

«Лучше быть диктатором, чем "голубым" (о главе МИД Германии Гидо Вестервелле - РС). А лесбиянки пусть будут, можно даже посмотреть...» (2012)

«Случился конфликт с послами Евросоюза. И когда мне принесли аналитическую записку, я был приятно удивлен: ни один дипломат, который был вынужден уехать, этого не хотел. Рефрен один: прекрасная страна, добрый народ. Публично вытирают о нас ноги, а на самом деле истина другая: говорят, что в Беларуси демократии не меньше, чем у них» (2012)

«ЕС неймется разрушить нашу стабильность и уничтожить наше государство, сделать его подручным во всех отношениях. Мы им это позволить не можем. Никому жить не мешаем и не собираемся, но заставим себя уважать» (2012)

«Слава Богу, наша церковь не болеет той заразой, как на Западе: и педофилы, и "голубизна", и "розовые", и черт знает что сегодня творится. У нас таких масштабов нет, но заболевать уже начинаем. И я думаю, что православная церковь здесь, в том числе и с государством, плохо работает» (2013)



О союзном обломе

«Мы, как в 1941-м, находимся во вражеском окружении! Враги засели в руководстве соседнего государства, с которым мы подписали договор о союзе»(1996)

«Нам предлагают в нарушение всех договоренностей газ почти вдвое дороже. Я считаю это актом терроризма на самом высоком уровне, когда в 20-градусный мороз не чужой народ, у половины которого течет русская кровь, лишают природного газа. Хочет Путин, чтобы мы платили эти деньги, давайте заберем от чернобыльцев, от тех, кто гнил в окопах. Может, тогда перестанут шантажировать »(2004)

«У вас от Москвы до западных границ на контакте с НАТО хоть одна войсковая часть есть? Только белорусские! И я - единственный президент. Если, грубо говоря, танки пойдут на Россию, мы умирать здесь будем за нее. Назовите хоть одно государство, которое бы открыто заявило, что будет умирать за Россию?" (2006)



