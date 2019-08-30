"К сожалению, я пока еще не Бог". 65 цитат Лукашенко в его 65
30 августа Александру Лукашенко исполняется 65 лет. Четверть века он руководит Беларусью и за это время сделал бессчетное количество заявлений, разобранных на цитаты журналистами и аналитиками.
1998 год. Лукашенко на зимних Олимпийских играх в Японии. Вопреки правилам Международного олимпийского комитета, он одновременно президент и государства, и Национального олимпийского комитета. В этом году западные страны впервые введут против него санкции Photo: Igor Utkin (TASS)
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1994 год. Предвыборный плакат Александра Лукашенко, «официальность» которого вызывает вопросы: команда Лукашенко утверждала, что таких плакатов не делала. Но подлинность фотографии не опровергалась
Свабода (перевод: Белорусский партизан) публикует 65 ярких высказываний Лукашенко за 25 лет его президентства.
«Хочет ассоциировать себя с высшими силами»
Политолог, кандидат философских наук Владимир Подгол собирает высказывания Лукашенко со времени его прихода к власти. Сборник под названием «Народный телевизор» многократно переиздан и пополняется новыми перлами.
Как уточняет автор, в начале цитатник был техническим файлом к одному из разделов его докторской диссертации «Основы политической психологии», а также послужил «донором» книге «Пуля для президента», в которой президентские цитаты произносят несколько персонажей.
«Пулю для президента» редактировал переводчик Василий Семуха, именно он посоветовал выдать цитатник отдельной книгой. А вот диссертацию на собранном материале защитить не удалось: никто из потенциальных рецензентов не подписался под такой "крамолой"», - говорит Подгол.
Он называет текст «научным пособием по архетипах».
«За время своей президентской каденции Лукашенко наговорил про самые разные вещи - от женской беременности до сужержания планеты на орбите. Человек старается быть экспертом в любом вопросе», - говорит Падгол.
Он отмечает, что еще одна уникальная черта Лукашенко - он хочет ассоциировать себя с высшими силами: «Ты три раза жаловался мне на засуху (Лукашенко - председателю Брестского облисполкома Владимиру Заломаю, 1996 год. - РС). Я тебе дал дождь!»
«Человек, который бешено влюблен во власть и чувствует животный страх при любом признаке ее потери, способен пробуждать в себе десятки видов архетипов, - говорит Владимир Подгол. - Его главные стрессовые ситуации связаны с удержанием власти, с борьбой за власть над душами и верой людей».
О власти от Бога и хрустальном сосуде
«Нынешний президент - это всерьез и надолго. Помните, как там в народе говорят? Власть - от Бога. А Бога нужно уважать!» (1994 г.)
«Я в советское время читал лекции по атеизме, сталкивался со священниками. Они меня поразили: верили, рисковали. И когда пришел во власть и осознал катастрофические явления, в которых я уцелел, подумал: не обошлось без вмешательства высших сил. Почему я? Белорусы - такой образованный народ, и выбирают меня, почти мальчишку» (1996)
«Мужики, помните, на селекторном совещании я вам обещал: два дня будет лить дождь, три дня погода будет стоять. Как в будущее смотрел» (2000)
«Справитесь с уборкой?» (председателю Брестского облисполкома Константину Сумару. - РС). «Я не хотел бы с Богом спорить, Александр Григорьевич, вы же видите, какая погода». «К сожалению, я пока еще не Бог». «Вы чуть выше» (2004)
«И я все эти годы, бережно несу перед собой в своих руках этот светлый, хрустальный сосуд, имя которому - Беларусь. Несу, боясь выпустить, очень уж он нежный» (2004)
«Несколько ветеранов в России получили приглашение в посольство Беларуси, вручали медали. Приходит руководитель ветеранской организации и говорит: "Один человек, который долго лежал, поднялся с кровати, заплакал и встал на ноги!". Я говорю: "Что, он ходит?» - «Еще нет, но будет". Вот как велика сила - дружба»(2004)
«Я в магазины не хожу - после одного случая. Вышел из своей резиденции и пошел в сторону цирка. Люди на остановке повернулись: "Президент!" Выстроилась целая демонстрация, тысячи две человек. Порвали костюм. Я уже просил: "Слушайте, стыдно будет. Сфотографирует оппозиция, хотя трусы не рвите!" После этого больше пешком по улицам не хожу" (2007)
«Я помню, как сгорбленные, скрюченные, больные люди, которые годами лежали в постели, поднимались и ползти на избирательные участки. Не доверяя детям, шли голосовать за Лукашенко. Это для меня величайшая ценность. И я пожертвую всем, что у меня есть, ради своего народа. Это не патетика, не громкие слова - вся моя жизнь в этом заключена» (2010)
О памятнике себе и тосте "За Батьку!"
«Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом!» (1998)
«В виде памятника, открою вам секрет, я себе хочу оставить Национальную библиотеку» (2000)
"Даже если бы мы 15-20 лет ничего не делали, а только возрождали деревню, нам уже памятник надо ставить. И мы себе этот памятник поставим" (2007)
"В узком кругу кто-то предложил: « Второй тост - за президента!» Это военные придумали в мой первый год президентства. Первый - «Ну, за всех собравшихся». Третий - «За женщин, за любовь!» А второй - так и прижилось: "За Батьку!""(2007)
«У нас, президентов, немного другое мышление, чем у обычных людей. Моя необычность заключается в том, что некоторые хотят обеспечить себя и свою семью, а я хочу остаться в памяти людей, чтобы они, проходя мимо, никогда не бросили в меня камень или палку. Я этот хочу для себя памятник воздвигнуть, чтобы обо мне не сказали плохо» (2013)
«Моего портрета, кроме чиновничьего кабинета, нигде нет. Моих цитат не видели и не увидите. Такая у нас диктатура специфическая. Я этого не принимаю, никакого "вождизма". Есть кадры по идеологии, их задача - не допустить поношения того, что поддерживается большинством народа. Это комиссары, идеологические борцы» (2014 год)
О Сталине и Гитлере
«Не все только плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером... Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента». (1995)
"То, что я знаю о советских руководителях, начиная с Ленина и Сталина, - ложь доходит до 100%. Нам навязывают, чтобы мы забыли все великое, что сделали эти люди. А это символы нашего народа!" (2006)
«Я не вижу, чтобы что-то из нашей истории надо было выбрасывать. Вот вы [в России] критикуете период Сталина. У нас этого нет. И не потому, что там не было ошибок. Да, были. Так у нас, прежде чем критиковать прошлое, надо посмотреть на настоящее. У нас сегодня с вами столько ошибок, что Сталин, если бы увидел, вздрогнул бы». (2016)
«Да я не имя Сталина возрождал, хотя и он этого заслуживает. Я возрождал этот объект [Линию Сталина], который свидетельствует о той части истории, которая была у нас и которую, к сожалению, на то время неправильно понимали». (2019)
О «пятой колонне» и «отморозках»
«Чтобы не мучились относительно этих громких дел (исчезновении Виктора Гончара и Юрия Захаренко. - РС), хочу заявить: да, я виноват, что такое произошло в стране. Потому что я - президент. Но судить меня будут только тогда, когда мне в доверии откажет народ. Или те, кто на меня замахнулся, захватят власть. Тогда, без суда и следствия, посадят на кол под одобрительный вопль западных учителей» (2000)
"Лидерам оппозиции плевать на судьбу какого-то одного человека, пусть даже президента. Бог ты мой! Им нужно особняк построить, миллион в карман положить. Да я выживу, по хорошим людям пойду, они меня на одну ночь примут, переночую и так свою жизнь проживу до 100 лет!" (2006)
«Западу наша оппозиция сильно надоела, особенно американцам. Те уже просто говорят: будет дело - будут деньги. Что это значит? Прежде всего уличные протесты, демонстрации. А если еще погромы и взрывы, тогда заказчик вообще был бы доволен... » (2008)
«Это не оппозиция, а пятая колонна. Мы знаем, о чем они пишут европейцам - заводы порезать, землю раздать... Где они вообще живут, кто сегодня хочет взять землю? Вот цель нашей вшивой оппозиции. Враги белорусского народа, это я ответственно заявляю. Готовые продаться любому, лишь бы только свернуть голову Лукашенко, запрыгнуть на кресло и разбомбить страну» (2009)
«Наши отморозки - их немного, пусть 2-3% - готовы развязать "национал-освободительную" войну. Им нужен повод. Думаете, нечем воевать? Завтра же привезут из Украины, Прибалтики, Польши. Мгновенно появится оружие, взрывы, и многие подумают: борются на независимость, за святое! Вы что, хотите еще одну Чечню здесь?» (2009)
«Кто-то там пугает, кричит: убьем, повесим, утопия! Сколько лет уже это слышу. Еще вот, смотрите, жив, здоров... Кому суждено быть застреленным, того не утопят» (2010)
О неблагодарном «народце»
"Мне говорят: вот пенсионеры, ваша надежда, возмутились за льготы. Ну, если так, мне такие поклонники не нужны. Видите, обиделись. Хочешь каждый день на другой край Минска поехать, чтобы внуку отвезти шоколадки, купи билет и езжай. Начали изучать, оказалось, те льготы еще Сталиным подписаны. Мучились-мучились, а потом решили все убрать" (2007)
"Ну зачем студенту, который живет в городе, бесплатный проезд? Если человек из глубинки, ему нужно съездить домой, мешок картошки привезти, к родителям на выходной - помочь. А в городе нужно пешком ходить, а хочешь ездить - плати. Такая реальность, мы же в рыночной экономике живем" (2007)
«Если уже выбрали президентом колхозника, ну так терпите!» (2009)
«Люди сами виноваты. Побежали сахар скупать. Бегали-бегали две недели, сахар не исчез. Уксус начали скупать! Превратили квартиры, гаражи в склады. Пейте уксус, закусывайте сахаром. Кто виноват в панике? Вы! Я вас предупреждал. Так чего меня за это не любить?» (2011)
«Смотрю, наш народец побежал к обменным пунктам. Ну, бегите. Будет больший спрос на валюту - будет обесцениваться белорусский рубль со всеми последствиями. Не будет спроса - будет спокойная ситуация на рынке» (2013)
О западном «зверинце»
«Это не демократия, а зверинец (после демарша на экономическом форуме в Кран-Монтане после реплики "Вы закончите свои дни, как все диктаторы "- РС). Если президента приглашают в зверинец, люди, которые готовят эту поездку, должны о всех этих зверях рассказать» (1998)
«" Макдональдс "- гадюшник на перекрестке. Поверьте, я ни разу не пробовал, что это за такие продукты питания. И надо еще посмотреть, что за мясо сюда возят. Время есть белорусское! Нам эта зараза тут не нужна! »(2001)
«Покажите, чем Запад занимается здесь, как они из наших девчат пытаются сделать проституток, как кормят наших граждан наркотиками, как "голубизну" распространяют" (2006)
«Я для западных политиков чужой идеологически. Я никогда не буду для них своим. Им плевать на то, что Лукашенко не коррумпирован. А они все там жулики. На деньгах сидят. И чем богаче страна, тем больше» (2011)
«Лучше быть диктатором, чем "голубым" (о главе МИД Германии Гидо Вестервелле - РС). А лесбиянки пусть будут, можно даже посмотреть...» (2012)
«Случился конфликт с послами Евросоюза. И когда мне принесли аналитическую записку, я был приятно удивлен: ни один дипломат, который был вынужден уехать, этого не хотел. Рефрен один: прекрасная страна, добрый народ. Публично вытирают о нас ноги, а на самом деле истина другая: говорят, что в Беларуси демократии не меньше, чем у них» (2012)
«ЕС неймется разрушить нашу стабильность и уничтожить наше государство, сделать его подручным во всех отношениях. Мы им это позволить не можем. Никому жить не мешаем и не собираемся, но заставим себя уважать» (2012)
«Слава Богу, наша церковь не болеет той заразой, как на Западе: и педофилы, и "голубизна", и "розовые", и черт знает что сегодня творится. У нас таких масштабов нет, но заболевать уже начинаем. И я думаю, что православная церковь здесь, в том числе и с государством, плохо работает» (2013)
О союзном обломе
«Мы, как в 1941-м, находимся во вражеском окружении! Враги засели в руководстве соседнего государства, с которым мы подписали договор о союзе»(1996)
«Нам предлагают в нарушение всех договоренностей газ почти вдвое дороже. Я считаю это актом терроризма на самом высоком уровне, когда в 20-градусный мороз не чужой народ, у половины которого течет русская кровь, лишают природного газа. Хочет Путин, чтобы мы платили эти деньги, давайте заберем от чернобыльцев, от тех, кто гнил в окопах. Может, тогда перестанут шантажировать »(2004)
«У вас от Москвы до западных границ на контакте с НАТО хоть одна войсковая часть есть? Только белорусские! И я - единственный президент. Если, грубо говоря, танки пойдут на Россию, мы умирать здесь будем за нее. Назовите хоть одно государство, которое бы открыто заявило, что будет умирать за Россию?" (2006)
«Они богаты, очень (Путин и Медведев. - РС), супермиллиардеры, упакованные по полной программе. Ну что мне с ними разговаривать? Я для них чужой человек» (2010)
«Белорус - это русский со знаком качества. И когда я говорю русский, имею в виду не национальность, а то, что, как раньше называли, "советский народ". Даже не русский, а россиянин. Русский рубашку рванет, а белорус - хитрее. А тот посмотрит-посмотрит и все равно рванет» (2013)
«Как Россия для нас, так и Беларусь для России - ангел-хранитель. Мы выросли из одного корня, мы родные люди. Поэтому отсюда наше ангельская роль. И это наш главный партнер, куда от них деться. С этой прагматической точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, когда уже уходит в высокое, духовное» (2018)
О «бешеном рынке»
«В этот бешеный рынок не я вас привел. Я сам его ни душой не воспринимаю, ни сердцем по многим направлениям. Но куда деваться? Все туда пришли. Кто хотел - сознательно, кто не хотел - затянули. Это как пылесос - мировая экономика. Ну и что в рамках небольшой страны упираться?» (2007)
«В любой стране должна быть конкуренция во всем. Я вообще человек, который абсолютно боготворит конкуренцию: есть конкуренция - есть нормальная жизнь. То же самое и политическая конкуренция» (2011)
«Хватит уже "дурочку качать" эту с рыночными отношениями. Вот оно, посмотрите, где эти демократия и рынок, что происходит» (2014 год)
«У нас рынок - это жулики прежде всего. Вот говорят, что рынок все отрегулирует - да никогда в жизни» (2016)
«Если бы вся экономика была частная, то я был бы вечным президентом» (2017)
«Я деньги привожу из-за границы, а отсюда вывожу товары. Я главный лоббист своих товаров - если ты хочешь работать эффективно, то будешь этим заниматься. В Америке даже если 200 миллионов контракт, уже президент занимается, 100-150 - госсекретарь. У нас такой "дележки" нет. Ну, и где-то небольшие по стоимости деньги, кредиты - тоже моя работа»(2018)
О «еврейском вопросе»
«Если вы (российские журналисты. - РС) были в Бобруйске, видели, в каком состоянии город. Страшно было зайти, свинарник настоящий! Было преимущественно еврейское поселение, а вы знаете, как евреи относятся к месту, где живут... Мы привели его в порядок и им сказали: "С деньгами возвращайтесь!". Таких евреев примем" (2007)
«Так называемого еврейского вопроса в Беларуси нет вообще. Однажды с Путиным затронули это, и я говорю: "Надо встать перед зеркалом и посмотреть, нет ли у нас этой еврейской крови?" Ведь здесь, наверное, у каждого найдется русская, украинская, польская, литовская кровь" (2007)
«Пригласил Шапиро: "Семен Борисович, поедешь в Гродно губернатором". Отвечает: "Господь с вами, я же еврей". Говорю, ну так у нас черта оседлости была, Екатерина высылала, все перемешано, чего переживаешь? Поезжай и построй нормальную область, чтобы уважали евреев в Беларуси и в России» (2013)
«Иностранцы оценили спокойную Беларусь, благодарят в том числе и диктатору Лукашенко. Так воспользуйтесь, граждане, этим удобным моментом и предложите услуги, заработать копеечку, пошевелитесь немного. Еврейской же крови у нас достаточно, теперь же за это не наказывают» (2014 год)
«Меня информируют, что вот там где tut.by ... Семен Борисович (Шапиро, глава Миноблисполкома, еврей. - РС), Зиссер этот у вас нечестно себя ведет... Так сколько можно работать? Я же просил вас год назад. Я поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси, и даже Павел Изотович не возмущался. Зиссер никак не может... Никак не можем мы человека нормализовать. Посмотри внимательно». (2015 год)
О дерьме
«Глава государства не для того, чтобы э-э-э ... лезть в разного рода дерьмо, я его и так хорошо знаю» (2000)
«Самое главное - это поднять ферму на высоту, чтобы люди не болтались, как это всегда было. Я с детства помню: по колено, извините, в г...е, грязи... Если ферма в жиже по самые окна, ее нужно снести и построить новую» (2008)
«Необходимо помнить, откуда ты сам пришел. Все мы, дорогие мои мужики и девушки, пришли оттуда - от того простого обычного дерьма, в котором ковыряется большая часть сегодняшнего общества, которому мы не создали нормальные условия для жизни» (2014 год)
«Вы что, больные? Это же Освенцим! Здесь должно быть чисто и сухо ежечасно, ежеминутно. Они (коровы. - РС) гадят друг на друга, стоят друг на друге. Здесь должен быть человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обос...ая, на шерсти заскорузло все!» (2019)
«Я вышел из того же дерьма, которое видел на прошлой неделе. Знаю, что такое корова, скот. И знаю, что такое порядок в городе или на селе. Поэтому и требую с вас, зная все это» (2019)
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О женщинах и первой леди
«У меня нет даже квартиры своей. И жена продолжает жить в том, уже легендарном деревенском доме. Проблемы большие? Или мы что, молодожены по 18-19 лет, что каждую минуту нужно видеться? Не переживайте, все нормально» (2010)
«Что делать, если замужняя женщина кого-то любит на стороне? Мы никому не собираемся пояса верности вешать на соответствующие части тела - это ваши проблемы. Вы, пожалуйста, распоряжайтесь собой, как считаете нужным. Но торговать женщинами в нашем государстве запрещено!» (2005 г.)
«Если вам нужна первая леди, то выбирайте их (оппозиционеров. - РС). Они вам и леди приведут, и еще кого-нибудь ... я здесь не образец для подражания. И бедной была бы та женщина, даже супермодель в мире, которая бы жила с президентом Беларуси» (2006)
«Повсюду построили агрогородки - я так предложил их называть, чтобы не было оскорбительного "колхозник". Так вот надо, наконец, идти к тому, чтобы в агрогородке была хотя бы вечером теплая вода. Чтобы доярка или сьвинарка, отработав на ферме, молодая девушка или женщина могла прийти после работы домой и в постель к мужику ложилась помытой» (2011)
«Если "женщина с женщиной", то это наша, драных мужиков, вина, что женщина сегодня второй женщиной заменила мужчину. Мы недееспособными оказались. То, что они у нас должны были найти, начали искать в женщине. Поэтому я с сожалением воспринимаю это лесбиянство. Плохо, но не осуждаю» (2012)
«Президентское кресло представительнице слабого пола я бы не уступил. Во-первых, это не женское, трудное дело. Во-вторых, у меня еще и полномочия Верховного главнокомандующего. Ну как женщина пройдет перед строем, на учениях? Сейчас женщины тоже штаны носят, но это не то... » (2015 год)
«Я никогда на ни одном торжестве не сижу с намыленной мордой среди чиновников. Это мой принцип. Всегда девушки. С одной стороны - сын малый, с другой - девочка. Одна брюнетка, одна блондинка, работают со мной. Ассистируют, награды, цветы, другое» (2017)
12:13 30/08/2019