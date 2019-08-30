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Светлана Калинкина: Не подпрыгнул

Мы думали, что Лукашенко – политический гимнаст. Много лет на растяжке между Востоком и Западом, но держится, не устал, не сдается. И что мало кто так сможет. Что он акробат, эквилибрист, виртуоз, балансер, канатоходец… Но оказалось, все не так.

Светлана Калинкина: Не подпрыгнул
Не успел уехать из Минска советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, как у «опытного белорусского геополитика» состоялся телефонный разговор с Кремлем. 

Об этом первой пресс-служба Кремля и сообщила. И хотя накануне визита Болтона в Минск Москва высказалась в том духе, что все происходящее – внутреннее дело Беларуси, но сегодняшний намек более чем понятен: подпрыгнуть выше головы Лукашенко никто не даст. 

Почти три часа глава Беларуси беседовал с Болтоном, подарки дарил, но только отнял время у занятого человека. 

Ладно, ни о чем не договорились. Но гость не успел даже подаренную водку «Президент» распробовать, как Лукашенко поспешил в высшую инстанцию доложиться. 

Поводок, на котором Москва держит белорусского лидера все короче. На этот раз и пары часов не прошло, как из «хозяина Беларуси», который якобы что-то может, что-решает, мыслит и планирует, в информационном пространстве Лукашенко превратился в «ручного и управляемого вассала Кремля». 

В этом, собственно, мало кто сомневался. Но пресс-служба Путина еще раз объяснила расклад сил для особо непонятливых.  И вот так вот – коротким сообщением из пары предложений – продемонстрировала, что рассказы про «белорусского виртуоза политики» – это из разряда мифов и сказок. Но если умерить фантазию, то все-таки следует писать про дрессированную собачку. 

 
Светлана Калинкина, "Белорусский партизан"
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