Светлана Калинкина: Не подпрыгнул
Мы думали, что Лукашенко – политический гимнаст. Много лет на растяжке между Востоком и Западом, но держится, не устал, не сдается. И что мало кто так сможет. Что он акробат, эквилибрист, виртуоз, балансер, канатоходец… Но оказалось, все не так.
Не успел уехать из Минска советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, как у «опытного белорусского геополитика» состоялся телефонный разговор с Кремлем.
Об этом первой пресс-служба Кремля и сообщила. И хотя накануне визита Болтона в Минск Москва высказалась в том духе, что все происходящее – внутреннее дело Беларуси, но сегодняшний намек более чем понятен: подпрыгнуть выше головы Лукашенко никто не даст.
Почти три часа глава Беларуси беседовал с Болтоном, подарки дарил, но только отнял время у занятого человека.
Ладно, ни о чем не договорились. Но гость не успел даже подаренную водку «Президент» распробовать, как Лукашенко поспешил в высшую инстанцию доложиться.
Поводок, на котором Москва держит белорусского лидера все короче. На этот раз и пары часов не прошло, как из «хозяина Беларуси», который якобы что-то может, что-решает, мыслит и планирует, в информационном пространстве Лукашенко превратился в «ручного и управляемого вассала Кремля».
В этом, собственно, мало кто сомневался. Но пресс-служба Путина еще раз объяснила расклад сил для особо непонятливых. И вот так вот – коротким сообщением из пары предложений – продемонстрировала, что рассказы про «белорусского виртуоза политики» – это из разряда мифов и сказок. Но если умерить фантазию, то все-таки следует писать про дрессированную собачку.
Светлана Калинкина, "Белорусский партизан"
11:59 30/08/2019