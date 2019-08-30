Светлана Калинкина: Не подпрыгнул

Не успел уехать из Минска советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, как у «опытного белорусского геополитика» состоялся телефонный разговор с Кремлем.





Об этом первой пресс-служба Кремля и сообщила. И хотя накануне визита Болтона в Минск Москва высказалась в том духе, что все происходящее – внутреннее дело Беларуси, но сегодняшний намек более чем понятен: подпрыгнуть выше головы Лукашенко никто не даст.





Почти три часа глава Беларуси беседовал с Болтоном, подарки дарил, но только отнял время у занятого человека.





Ладно, ни о чем не договорились. Но гость не успел даже подаренную водку «Президент» распробовать, как Лукашенко поспешил в высшую инстанцию доложиться.





Поводок, на котором Москва держит белорусского лидера все короче. На этот раз и пары часов не прошло, как из «хозяина Беларуси», который якобы что-то может, что-решает, мыслит и планирует, в информационном пространстве Лукашенко превратился в «ручного и управляемого вассала Кремля».





В этом, собственно, мало кто сомневался. Но пресс-служба Путина еще раз объяснила расклад сил для особо непонятливых. И вот так вот – коротким сообщением из пары предложений – продемонстрировала, что рассказы про «белорусского виртуоза политики» – это из разряда мифов и сказок. Но если умерить фантазию, то все-таки следует писать про дрессированную собачку.



