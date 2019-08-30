"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сказано в нем.

Офис назвал сообщения о завершении обмена дезинформацией, направленной на игру с эмоциями общества.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - говорится в сообщении.

Офис Президента обещает официально сообщить, когда взаимное освобождение завершится.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состоялся обмен пленными и украинский режиссер Олег Сенцов и другие украинские пленные летят в Украину.









Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин также утверждает, что самолеты с заключенными в России и Украине лицами еще не вылетели для обмена.





"По состоянию на сегодня, на девять часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин в своем видеообращении на странице в фейсбуке в пятницу утром.





Адвокат также призвал не распространять недостоверную информацию. Он подчеркнул, что "из России в Киев никакой самолет не вылетал".





Ночью новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о начале обмена. Позднее информацию опровергли в Службе безопасности Украины и офисе президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве подчеркнули, что процесс еще идет.





В свою очередь информированный источник сообщил " Интерфаксу " в Москве, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной пока не начался, потребуется еще какое-то время для оформления необходимых документов.









Олег Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе в Москве, Политзаключенный украинский режиссервсе еще находится в Бутырском изоляторе в Москве, сообщает "Интерфакс" 30 августа в 11.32 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", - сказал собесед ентства.

Касаясь путаницы и противоречивых сведений с местом пребывания одной из главных фигур обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, в частности, информации о том, что он находится в СИЗО "Лефортово", источник пояснил:

"Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".

Напомним, в ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в "нормандском формате".

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обменялась с уполном енным по правам человека в России Татьяной Москальковой списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.



На днях сообщалось об обмене вначале в формате "33 на 33", позже "35 на 35".

обмен пленными между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. Как сообщили источник радио Свобода 30 августа источники в украинских правоохранительных органах,

Возможной датой обмена может стать вторник, 3 сентября, сообщил украинский адвокат нескольких граждан РФ Валентин Рыбин.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима якобы за подготовку теракта.

До последнего времени речи о включении его в обмен заключенными между РФ и Украины не шло, но 29 августа стало известно, что Сенцова доставили в Москву и поместили в СИЗО-2.







