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Кто из них двойник? В сети появились фото разительных изменений Путина за неделю

В сети показали для сравнения несколько фотографий президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает блогер под ником "Фрол Крапивин" в Twitter.

"Интересно, кто из них двойник? Разница между этими фотами одна неделя", - подписал блогер снимок в интернете.

Действительно, люди на фото похожи, однако четко видны и различия. У одного "Путина" более выражены скулы и худее лицо, но он в солнцезащитных очках, другой - полнее на вид, с круглым лицом.
Источник: apostrophe.ua
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