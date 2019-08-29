Об этом сообщает блогер под ником "Фрол Крапивин" в Twitter.





"Интересно, кто из них двойник? Разница между этими фотами одна неделя", - подписал блогер снимок в интернете.





Действительно, люди на фото похожи, однако четко видны и различия. У одного "Путина" более выражены скулы и худее лицо, но он в солнцезащитных очках, другой - полнее на вид, с круглым лицом.































