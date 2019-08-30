Как отмечается, президенты в течение телефонного разговора затронули тему развития отношений России и Белоруссии. В пресс-службе уточнили, что обсуждалась текущая повестка дня и планы по реализации договоренностей, которые были достигнуты на их личных встречах.





Кроме того, Путин и Лукашенко высказали свои мнения по разным международным вопросам.





Как говорится, не успел уехать Болтон...