Лукашенко поспешил доложиться Кремлю: Путин и Лукашенко обсудили отношения стран по телефону
Российский президент Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко созвонились и поговорили про взаимоотношения стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Как отмечается, президенты в течение телефонного разговора затронули тему развития отношений России и Белоруссии. В пресс-службе уточнили, что обсуждалась текущая повестка дня и планы по реализации договоренностей, которые были достигнуты на их личных встречах.
Кроме того, Путин и Лукашенко высказали свои мнения по разным международным вопросам.
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11:20 30/08/2019