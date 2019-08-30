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Болтон написал об «отличных встречах» в Беларуси

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который находился в Минске с визитом 29 августа, написал свои впечатления о переговорах.

Фото: @AmbJohnBolton

«У меня состоялась отличная встреча с президентом Александром Лукашенко в Минске, Беларусь. Мы разделяем общую приверженность дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия и сотрудничества по широкому кругу вопросов», – написал он в Twitter о встрече с главой государства.

Встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем он тоже оценил как отличную: «Отличная встреча с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Мы обсудили широкий круг тем, связанных с национальной безопасностью и суверенитетом Беларуси».


Джон Болтон прибыл в Беларусь 29 августа после визита в Украину и Молдову. По итогам переговоров с Александром Лукашенко советник президент США заявил, что к конкретным решениям стороны не пришли, но встреча была очень важной.
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