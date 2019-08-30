В конституции КНДР изменили статус Ким Чен Ына





Теперь за ним закреплен статус верховного лидера республики, избирается Верховным народным собранием "в соответствии с единодушной волей всего корейского народа".





Соответствующие поправки единогласно одобрили депутаты Верховного народного собрания (ВНС) КНДР. Отмечается также, что теперь Ким Чен Ын не будет избираться депутатом ВНС.





По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), эти изменения закрепляют за Кимом статус верховного лидера партии, государства и вооруженных сил КНДР.