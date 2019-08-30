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Новый спикер украинской Рады отключил микрофон депутату за выступление на русском

Новый спикер Парламента Украины Дмитрий Разумков отключил микрофон во время выступления депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олега Волошина, так как тот начал говорить на русском языке, сообщают "Украинские новости".


В ответ Волошин заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. Но продолжить речь ему позволили только тогда, когда он перешёл на украинский.

По данным СМИ, инцидент произошёл во время вопросов от депутатов к вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

Напомним, сегодня, 29 августа, состоялось первое заседание Рады нового созыва, депутаты Украины избрали спикера парламента — Дмитрия Разумкова. Он уже сделал громкое заявление, что Рада при нём войдёт в историю как "парламент, который сможет объединить Украину".
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