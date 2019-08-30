Лукашенко подарил Болтону водку





Как сообщает РИА Новости , Болтон в четверг впервые посетил Беларусь, став американским чиновником самого высокого ранга, посещавшим республику в последнее время.





"Это в магазине не продается - водка, белорусская, из нашей родниковой воды", - сказал Лукашенко.





По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш эту водку ценит больше всего".





"Если понравится, мы вам передадим еще", - отметил белорусский лидер.





Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента. Белорусский лидер уверял, что вне зависимости об количества выпитого, утром голова от нее "светлая из-за чистоты воды и спирта".









Известно, что напиток, каждая бутылка которого пронумерована, производит белорусское предприятие из родниковой воды и спирта особой очистки, но рецептуру ее изготовления не раскрывает.



