Лукашенко подарил Болтону водку
Александр Лукашенко подарил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону белорусскую водку из родниковой воды, и пообещал, что она лучше русской водки.
Как сообщает РИА Новости, Болтон в четверг впервые посетил Беларусь, став американским чиновником самого высокого ранга, посещавшим республику в последнее время.
"Это в магазине не продается - водка, белорусская, из нашей родниковой воды", - сказал Лукашенко.
По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш эту водку ценит больше всего".
"Если понравится, мы вам передадим еще", - отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента. Белорусский лидер уверял, что вне зависимости об количества выпитого, утром голова от нее "светлая из-за чистоты воды и спирта".
Известно, что напиток, каждая бутылка которого пронумерована, производит белорусское предприятие из родниковой воды и спирта особой очистки, но рецептуру ее изготовления не раскрывает.
Напомним, что Дональду Трампу Лукашенко передал кортик, а Мелании Трамп - столовый набор из льна.
09:31 30/08/2019