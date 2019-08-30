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Лукашенко подарил Болтону водку

Александр Лукашенко подарил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону белорусскую водку из родниковой воды, и пообещал, что она лучше русской водки.


Как сообщает РИА Новости, Болтон в четверг впервые посетил Беларусь, став американским чиновником самого высокого ранга, посещавшим республику в последнее время.

"Это в магазине не продается - водка, белорусская, из нашей родниковой воды", - сказал Лукашенко.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш эту водку ценит больше всего".

"Если понравится, мы вам передадим еще", - отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента. Белорусский лидер уверял, что вне зависимости об количества выпитого, утром голова от нее "светлая из-за чистоты воды и спирта".


Известно, что напиток, каждая бутылка которого пронумерована, производит белорусское предприятие из родниковой воды и спирта особой очистки, но рецептуру ее изготовления не раскрывает.

Напомним, что Дональду Трампу Лукашенко передал кортик, а Мелании Трамп - столовый набор из льна.
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