Марина Косинерова. В Вильнюсе 27 августа на заборе белорусского посольства в Литве участники кампании DissidentBY повесили инсталляцию, посвященную милицейскому насилию, написала «Радыё Свабода» активистка кампании





По словам Косинеровой, инсталляция провисела несколько часов, никто из посольства не подходил.





Зачем инсталляция?





Инсталляцию сделали в контексте уголовного преследования анархиста Дмитрия Полиенко и инцидента с гродненцем Денисом Лукьяновым.





Чем занимается DissidentBY?





Как написала Косинерова, компания DissidentBY собирается помогать белорусским политзаключенным добиваться пересмотра критериев правозащитных организаций, по которым человека признают политзаключенным.





Например, по мнению Касинеравай политзаключенными должны считаться люди, которые преследуются за насилие в случае самообороны. Среди них Святослав Баранович и Дмитрий Полиенко.



