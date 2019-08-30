Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

У посольства Беларуси в Литве появилась инсталляция, посвященную милицейскому насилию

Активисты напомнили о белорусских политзаключенных.

 
В Вильнюсе 27 августа на заборе белорусского посольства в Литве участники кампании DissidentBY повесили инсталляцию, посвященную милицейскому насилию, написала «Радыё Свабода» активистка кампании Марина Косинерова.

По словам Косинеровой, инсталляция провисела несколько часов, никто из посольства не подходил.

Зачем инсталляция?

Инсталляцию сделали в контексте уголовного преследования анархиста Дмитрия Полиенко и инцидента с гродненцем Денисом Лукьяновым.

Чем занимается DissidentBY?

Как написала Косинерова, компания DissidentBY собирается помогать белорусским политзаключенным добиваться пересмотра критериев правозащитных организаций, по которым человека признают политзаключенным.

Например, по мнению Касинеравай политзаключенными должны считаться люди, которые преследуются за насилие в случае самообороны. Среди них Святослав Баранович и Дмитрий Полиенко.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё