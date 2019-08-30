28 августа состоялось республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, где силовики обсудили «недостатки» в своей деятельности. Что неудивительно: после «исторического» совещания-разноса у Александра Лукашенко 20 августа они не могли не признать ошибки.









В правовых государствах руководители силовых ведомств были бы уже отправлены в отставку после тех фактов, которые обнародовал глава Беларуси. Но в нашей стране по-другому – Лукашенко решил взять паузу.





UDF.BY проанализировал , над кем из силовиков сгустились тучи, а над кем по-прежнему светит солнце.





КТО ДОЛЖЕН ОПАСАТЬСЯ ОТСТАВКИ





Александр Конюк





Фото: tut.by





Генпрокурор стал одним из тех, кто в последнее время подвергся жесткой критике со стороны руководителя страны. Еще до разноса





Лукашенко заявил:





«Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона. Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески».





На «историческом» совещании руководитель Беларуси отметил:





«Так у нас прокуратура в суверенной независимой стране работает, что за них надо еще работать президенту».





Теперь Конюк признает недоработки в работе правоохранительной, но, можно допустить, что его отставка не за горами. Да и задержался он на своем посту: управляет Генпрокуратурой с 2011 года.





Андрей Швед





Фото: ctv.by





Год назад руководитель Беларуси предупреждал главу Госкомитета судэкспертиз:





«Смотрите, чтобы судебно-медицинские эксперты были кристально честными. Надо понимать, что если ты сфальсифицировал против кого-то и в угоду кому-то экспертизу, господь тебя накажет. Рано или поздно тебя жизнь накажет».





И что же? На «историческом» совещании озвучили информацию КГБ: сотрудники Госкомитета судэкспертиз во время выезда на м то происшествий фактически фальсифицируют следы совершения преступлений.





«У задержанных лиц отбирают образцы, в том числе оставленные ими уже при проведении процессуальных действий, а затем они наносятся на изымаемые предметы и вещи, что в дальнейшем при экспертном исследовании таких объектов «доказывает» совершение преступления заранее известным лицом. Прямой подлог и фальсификация! И таким людям место знаете где», – возмутился Лукашенко.





Андрей Швед руководит Госкомитетом судмедэкспертиз с момента его создания в 2013 году.





Иван Носкевич





Фото: belta.by





Недовольство работой Следственного комитета Лукашенко высказал его руководителю лично – поводом стало дело инженера МЗКТ, которого четыре года продержали в СИЗО, но вину доказать не смогли. Вдобавок к этому потом озвучили, что работники СК давили на судей во время этого процесса.





Вообще к работе Следственного комитета давно накопилось немало претензий. Много критики в адрес СК Лукашенко высказал во время совещания 20 августа.





Игорь Маршалов





Фото: ctv.by





Во время разноса Лукашенко подверг критике и Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, заявив, что ДФР гоняется за суммами ущерба, а не занимается предотвращением незаконного получения дохода бизнесом и гражданами, устранив причины и условия их противоправной деятельности.





Но совещании 28 августа генпрокурор также сказал, что финансовая милиция не дорабатывает, занимаясь выявлением малозначительных преступлений.





Игорь Маршалов также довольно давно руководит ДФР – с 2013 года.





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КТО МОЖЕТ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ





Валерий Вакульчик





Фото: belta.by





Во время разноса у Лукашенко для КГБ нашлась только такая критика: «Я не говорю, что вы плохо работаете. Вы недостаточно работаете». Но можно считать, что действия ведомства Вакульчика руководитель страны даже поставил другим силовикам в пример.

Например, Лукашенко обратил внимание: все возбужденные Комитетом госбезопасности громкие уголовные дела о взяточничестве основываются на конкретных фактах и аудио-, видеодоказательствах.





Вакульчик может не волноваться за свое будущее во власти. Единственный вопрос, как долго оно будет связано с КГБ – не решит ли Лукашенко усилить управленцем другое ведомство?





Юрий Караев





Фото: tut.by





Игорь Шуневич очень вовремя ушел в отставку – без позора. На совещании спустя два месяца после его увольнения от Лукашенко больше всего досталось как раз милиции. Например, в связи с фальсификациями в делах по незаконному обороту наркотиков.









С нового министра Юрия Караева спрос небольшой – он только вступил в должность, а до этого руководил внутренними войсками и был далек от деятельности оперативников. Теперь его задача исправить ошибки, укоренившиеся при предшественнике.



