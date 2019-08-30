В Украине назвали дату встречи Зеленского с Лукашенко

Как сообщили Радио «Свобода» в Торгово-промышленной палате Украины, 4 октября главы государств примут участие в пленарном заседании второго Форума регионов Украины и Беларуси.





Накануне, 3 октября, на Соборной площади областного центра Украины откроется выставка техники и декоративно-прикладного искусства. В рамках форума запланированы встречи представителей деловых кругов двух стран.





Первый Форум регионов Украины и Беларуси прошел в прошлом году 26 октября в Гомеле. Тогда, приветствуя президента Украины Петра Порошенко, Александр Лукашенко заявил, что Гомель "ничем не отличается от прекрасных украинских городов». Петр Порошенко в свою очередь назвал белорусско-украинскую границу «границей дружбы».









Во время первого форума Беларусь и Украина подписали несколько двусторонних документов: о сотрудничестве в области туризма, план консультаций между министерствами иностранных дел, а также соглашение о реадмиссии.



