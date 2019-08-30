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В Украине назвали дату встречи Зеленского с Лукашенко

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского состоится 4 октября в Житомире.

Как сообщили Радио «Свобода» в Торгово-промышленной палате Украины, 4 октября главы государств примут участие в пленарном заседании второго Форума регионов Украины и Беларуси.

Накануне, 3 октября, на Соборной площади областного центра Украины откроется выставка техники и декоративно-прикладного искусства. В рамках форума запланированы встречи представителей деловых кругов двух стран.

Первый Форум регионов Украины и Беларуси прошел в прошлом году 26 октября в Гомеле. Тогда, приветствуя президента Украины Петра Порошенко, Александр Лукашенко заявил, что Гомель "ничем не отличается от прекрасных украинских городов». Петр Порошенко в свою очередь назвал белорусско-украинскую границу «границей дружбы».


Во время первого форума Беларусь и Украина подписали несколько двусторонних документов: о сотрудничестве в области туризма, план консультаций между министерствами иностранных дел, а также соглашение о реадмиссии.
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