Кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 319 депутатов, пишет Белсат.









«На самом деле, работа Службы безопасности Украины очень проста – мы должны обеспечивать справедливое распределение основных социальных благ: законности и справедливости. Для этого мы все должны жить по законам и принципам, а не по «понятиям». Для этого мы должны реформироваться. Власть только тогда власть, когда она имеет смелость пойти сама против себя ради основных прав и свобод людей. Что я имею в виду под реформой СБУ? Когда простой человек встречает сотрудника Службы безопасности Украины — и улыбается ему в ответ, потому что чувствует себя безопасно и защищенно, более того – когда хочет ему помочь, вот тогда это реформа», – заявил Баканов.









Иван Баканов родился в 1974 году в Кривом Роге. Друг детства Владимира Зеленского. Юрист по образованию. Возглавлял ООО «Студия Квартал-95», был главным юристом в творческом проекте Зеленского. До президентских выборов никогда не работал в спецслужбах.





22 мая 2019 года указом Зеленского был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.





Жена Боканова – российская гражданка.















