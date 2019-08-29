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Службу безопасности Украины возглавил экс-руководитель «Студии Квартал-95»

Верховная Рада Украины утвердила в должности председателя Службы безопасности друга детства Владимира Зеленского, экс-главу ООО «Студия Квартал-95» Ивана Боканова. Об этом сообщает «Украинская правда».

Кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 319 депутатов, пишет Белсат.


«На самом деле, работа Службы безопасности Украины очень проста – мы должны обеспечивать справедливое распределение основных социальных благ: законности и справедливости. Для этого мы все должны жить по законам и принципам, а не по «понятиям». Для этого мы должны реформироваться. Власть только тогда власть, когда она имеет смелость пойти сама против себя ради основных прав и свобод людей. Что я имею в виду под реформой СБУ? Когда простой человек встречает сотрудника Службы безопасности Украины — и улыбается ему в ответ, потому что чувствует себя безопасно и защищенно, более того – когда хочет ему помочь, вот тогда это реформа», – заявил Баканов.


Иван Баканов родился в 1974 году в Кривом Роге. Друг детства Владимира Зеленского. Юрист по образованию. Возглавлял ООО «Студия Квартал-95», был главным юристом в творческом проекте Зеленского. До президентских выборов никогда не работал в спецслужбах.

22 мая 2019 года указом Зеленского был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Жена Боканова – российская гражданка.
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