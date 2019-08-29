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Трамп отменил визит в Польшу

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что не поедет в Польшу из-за приближающегося шторма, пишет РБК.

«Чтобы убедиться, что все ресурсы федерального правительства сосредоточены на надвигающемся шторме, я решил отправить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу в эти выходные», — заявил Трамп. Президент заявил, что для него очень важно находиться в США во время шторма, который как ожидается будет сильным.

Трамп также сообщил, что переговорил с польским коллегой Анджеем Дудой, и заявил о планах посетить Польшу в ближайшем будущем.

Визит Трампа в Польшу должен был состояться с 31 августа по 2 сентября. Там он должен был присутствовать на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Его советник по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что в Варшаве Трамп должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.


Решение главы Белого дома связано с приближающимся к штату Флорида ураганом «Дориан», где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что к понедельнику, 2 сентября, шторм обрушится на восточное побережье Флориды, что приведет к проливным дождям и ветру скоростью в 130 миль в час (209 км/ч).
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