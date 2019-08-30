



«Молимся. Обмен завершился. Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой. Ждем!», — опубликовал Рябошапка на своей странице в Facebook пост сотрудника Верховной рады Анны Исламовой.





Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что «неопознанный борт, данные которого скрыты от сервиса „Флайт Радар“, приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 1.05».





По данным украинских СМИ, самолет с освобожденными украинцами должен вернуться в Киев в ближайшее время. В аэропорту «Жуляны» уже собираются журналисты.





Точное количество освобожденных пока не приводится. Ранее сообщалось, что Киев и Москва договорились об обмене заключенными по формуле «33 на 33». Накануне в Москву из колонии в Лабытнанги этапировали украинского режиссера Олега Сенцова.





«Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к переговорам источник сообщил, что украинцев, осужденных в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных в Украине.





Украинцев помилуют, если от них поступят обращения на имя Путина. При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались писать прошения о помиловании — это повлечет за собой признание вины. Если Сенцов не передумает, то его могут отправить на Украину отбывать наказание, назначенное российским судом, допускает «Коммерсантъ».



