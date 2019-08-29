Усов: Лукашенко предлагает США начать отношения «с чистого листа»

Завершился названный историческим визит советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Беларусь. Конкретных решений по итогам встречи не принято. Доктор политических наук Павел Усов дал свою оценку визиту.





- Более чем двухчасовая встреча Лукашенко и Болтона, названная исторической, закончилась без решений. Что дал Беларуси сам факт этой встречи?





- Суть этой встречи заключалось в ее символическом значении, то есть, встреча ради встречи. Она должна была показать определенные политические сдвиги в отношениях с США. Других движений, решений, заявлений не ожидалось. Вместе с тем Болтон даже не задекларировал того, что для США важен суверенитет Беларуси, как это делали иные визитеры, подчеркнув, что все зависит от самих белорусов. Это также отражает трезвый подход Болтона в оценке положения Беларуси.





- Лукашенко и Болтон очертили свое видение дальнейшего выстраивания двухсторонних отношений. В чем заключаются подходы сторон?





- Лукашенко призывает забыть все «былое» начать все с «чистого листа», как это сделали европейцы. Также снять с повестки вопросы, связанные с правами человека и демократией. Что для Штатов, безусловно, неприемлемо. Американцы понимают, что игнорирование ценностей со стороны Запада ради иллюзорной безопасности Беларуси не будет способствовать ее укреплению.









- Главным маркером размораживания отношений должно стать возвращение послов в Минск и Вашингтон. Но Болтон хочет видеть "прогресс". О чем идет речь?





- Думаю, что вопрос возвращения посла связан с улучшением политической ситуации в Беларуси. В целом стоит отметить, что на фоне отказа Лукашенко ехать в Варшаву встреча вообще теряет смысл. Полагаю, это было основной причиной сдержанности Болтона даже в словах



