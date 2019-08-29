По мнению экономиста, деятельность Сергея Румаса на посту премьер-министра неудовлетворительная.





— Вот некоторые коллеги пишут, что «восстановительный рост экономики завершился». Какой восстановление? Какой разогрев экономики? — задается вопросом экономист в интервью на Примусе. — Румас — он хороший человек. Но не получилось, Сергей Николаевич. И команда такая странноватая.













По мнению экономиста, сейчас правительство пытается обеспечить увеличение совокупного спроса при помощи увеличения номинальных доходов, которые не имеют под собой реальной почвы.





— Это проявление слабости власти, которая напрочь отвергает все экономические детерминации по формированию сбалансированной и растущей экономики, — отмечает Заико.





Он напомнил, что в 2014 году ВВП Беларуси был $78 млрд, а в 2019-м будет $58 млрд. То есть минус $20 млрд.





— И это называется «восстановительный рост»? Никакого восстановления, никакого разогрева не было, есть только слабое хиляние, когда коленки в разную сторону. Смотрели фильм «Форрест Гамп», где Элвис Пресли научился танцевать и так хилять коленями? Фильм великолепный, рекомендую всему правительству его посмотреть, — отметил Леонид Заико. — Так и Беларусь столкнулась с некомпетентностью, которая порождает массу стохастических случайных движений. В частности, переход к стимулированию развития рынка за счет совокупного спроса при росте доходов. Внешние рынки мы не можем никак простимулировать (да они и не будут так любезны к нам, как в прошлое время), остается свой.





Леонид Заико также прокомментировал слухи о том, что Совмин ждет очередное «перетрахивание».





— Лукашенко ведь тоже не дурак. Он прекрасно понимает, что надо эту всю камарилью разгонять, — уверен экономист. — Потому что ни одна проблема не решена. Для того, чтобы сейчас в Беларуси проводить эффективную экономическую политику, требуется небольшая хирургическая операция. Сначала мы убираем пораженные метастазами точки. Они легко определяются – это те хозяйственные субъекты, которые берут много денег и не могут ничего сделать, повиснув на нашей шее. Второй момент — захваченный ресурс, который не дает возможности использовать их по эффективному варианту — это предприятия, площади. Третий – номенклатурное владение землей, которое уничтожает любую активность по формированию экономической среды.





Причем экономист предлагает сделать эту операцию безболезненно. И приводит в качестве примера Германию.





— Я помню, какая трагедия была у немцев, когда им приходилось закрывать ша , металлургические заводы. Они проводили работу, они посещали каждую семью, разрабатывали варианты их переезда, дислокации, обучения детей, — отмечает Леонид Заико. — Так и надо работать. Вот Мясникович спрашивает: а что нам сделать с автомобильным заводом? Если вы не знаете, что делать, отдайте его тому, кто знает.









По мнению экономиста, чтобы что-то изменилось, у власти должны оказать молодые и образованные люди.





— Ну что тут скажешь, с Румасом не получилось. Не получилось и с Кобяковым, и с Мясниковичем. И с остальными не получится. Ребята, вообще-то сейчас уже другое поколение приходит. Задача и президента, и премьера и элиты все-таки сформировать эту критическую массу молодых, образованных людей. Только не таких, которые будут говорить про «восстановительный рост».