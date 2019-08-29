



Кибератака США подорвала способность Ирана захватывать нефтяные танкеры в Персидском заливе — по крайней мере на время.





Со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника газета The New York Times пишет, что 20 июня США провели успешную кибератаку против Ирана: стерли базу данных и вывели из строя ИТ-систему, с помощью которых военизированный "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) планировал захват иностранных нефтяных танкеров.





Иранцы до сих пор не оправились от удара по критической информационной инфраструктуре.









С момента кибератаки, проведенной после того, как Иран сбил в акватории Персидского залива американский дрон, КСИР не способен проводить тайные операции против танкеров, но это временно, подчеркивает издание.





Напомним, президента Ирана Хасана Рухани заявил, что международные водные пути не будут безопасными, если экспорт иранской нефти сократится до ноля.



