Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Тима Белорусских передумал — он выступит на московском фестивале в день протестной акции

Тима Белорусских все-таки выступит на фестивале в Москве, который пройдет на проспекте Сахарова 31 августа. Об этом сообщила «Медузе» представитель певца.


Напомним, ранее представитель певца отрицала планы Тимы Белорусских на выступление 31 августа в Москве. В этот день в российской столице должна состояться акция оппозиции.

Это уже не первый раз, когда во время акций оппозиции в Москве проводят массовые бесплатные фестивали с участием звезд.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё