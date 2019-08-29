Тима Белорусских передумал — он выступит на московском фестивале в день протестной акции
Тима Белорусских все-таки выступит на фестивале в Москве, который пройдет на проспекте Сахарова 31 августа. Об этом сообщила «Медузе» представитель певца.
Напомним, ранее представитель певца отрицала планы Тимы Белорусских на выступление 31 августа в Москве. В этот день в российской столице должна состояться акция оппозиции.
Это уже не первый раз, когда во время акций оппозиции в Москве проводят массовые бесплатные фестивали с участием звезд.
20:37 29/08/2019