



Напомним, ранее представитель певца отрицала планы Тимы Белорусских на выступление 31 августа в Москве. В этот день в российской столице должна состояться акция оппозиции.





Это уже не первый раз, когда во время акций оппозиции в Москве проводят массовые бесплатные фестивали с участием звезд.



