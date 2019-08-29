



Так, Дональду Трампу Глава государства передал кортик, отметив при этом, что болел на выборах именно за нынешнего президента США, а Мелании Трамп — скатерть с салфетками из льна.





Самому Джону Болтону подарили шоколадные сладости без содержания сахара, включая эксклюзивный набор шоколада, а также альбом «Спадчына Беларусi».





«Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь», — сказал А. Лукашенко.