Что обсуждали Лукашенко и Болтон?





Лукашенко перед переговорами заявил, что Беларусь всегда выступала за нормализацию отношений с США.





"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую, и начать с нового листа", - сказал он (цитата по Интерфаксу).





"До вашего визита здесь бывало очень много экспертов, специалистов из США. Я лично с ними встречался, вел беседы. И это свидетельствует о том, что у нас есть некая история перезагрузки наших отношений", - говорил президент Беларуси.





Также он предложил Болтону "обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений". "Пусть они будут неприятны для Беларуси, но вы должны их обозначить", - сказал он.





Болтон в ответ заявил, что рассчитывает на то, что Минск и Вашингтон смогут найти взаимопонимание по вопросам прав человека и нераспространения оружия.





По итогам переговоров советник Трампа сказал: "Эта была очень важная встреча, мы не пришли к каким-то конкретным решениям, но было очень важно обсудить все эти вопросы. Я рад, что у нас была такая возможность для разговора, мы на данный момент не разрешили эти проблемные вопросы, но без таких разговоров и дискуссий их разрешение невозможно".





"Когда распался СССР и возникли независимые государства, мы твёрдо заявили и продолжаем заявлять о поддержке независимости и суверенитета, - подчеркнул Болтон после встречи с Лукашенко. - Белорусский народ должен решить хочет ли он оставаться суверенным либо нет. Мое мнение - он все еще хочет оставаться суверенным государством".









В каком состоянии сейчас отношения Беларуси и США?





Двусторонние контакты Беларуси и США активизировались с конца 2018 года. В прошлом октябре в Минске побывал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и назвал Беларусь "частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма".





Кроме того, в 2019 году в Минск дважды прилетал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. В августе Беларусь посещала делегация конгресса США.





При этом в отношении ряда белорусских предприятий сохраняются американские санкции введенные Джорджем Бушем в 2006 году в связи с нарушением прав человека. Также с 2006 года в отношении Лукашенко и девяти белорусских чиновников, в том числе бывших, действуют персональные санкции.





29 октября 2015 года минфин США принял решение о частичном смягчении санкций в отношении белорусских компаний на полгода, разрешив транзакции. Это решение продлевалось каждые полгода. Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.





Лукашенко в 2015 году посещал в США саммит ООН по устойчивому развитию и встречался с президентом Бараком Обамой.





С 2008 года в Беларуси нет посла США, как и посла Беларуси в Вашингтоне. Тогда же обе страны ограничили численность персонала посольств. В январе этого года Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.





"Относиться [к Беларуси] как к черной дыре и игнорировать ее было ошибкой. Это не привело к улучшению ситуации с правами человека", - говорил журналу Foreign Policy бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.









Почему Болтон приехал именно сейчас?





"Америка обеспокоена российским фактором и работает на то, что она называет сдерживанием. Кроме того, появились слабенькие надежды, что сдвинется с места решение вопроса с украинским кризисом - готовится обмен пленными, Болтон ведь побывал и в Киеве", - говорит белорусский политолог Александр Класковский.





По его словам, визит Болтона - это акт поддержки белорусской независимости в контексте звучащих со стороны Кремля требований углубленной "интеграции" Беларуси с Россией. В то же время он сомневается, что поддержка Вашингтона окажется весомой.





"Мы видим на примере Украины, что не все так просто с западной поддержкой", - говорит эксперт.





С этим согласен белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский. По его словам, визит носит скорее символический характер: "На мой взгляд [визит Болтона] свидетельствует о том, что США сегодня вернулись в этот регион. Их возвращение означает, что вряд ли они принимают линию Путина на раздел сфер влияния".





Означает ли это нормализацию отношений?





По словам бывшего посла США на Украине Джона Хербста, которого цитирует Foreign Policy, визит Болтона - значительное событие, но переоценивать его не стоит.





"Мы же не собираемся поставлять вооружения в Беларусь, не подталкиваем ее к вступлению в международыне организации. Мы просто демонстрируем определенную готовность разговаривать и оказывать небольшую - и это довольно аккуратное определение - поддержку Лукашенко, когда он пытается разбираться с российской [угрозой]", - говорил Хербст.





Для Беларуси серьезное сближение с Западом нереально при нынешнем режиме, считает Александр Класковский, "но в лавировании Минск демонстрирует большую гибкость".





Разозлит ли визит Болтона Москву?





Москва сдержанно прокомментировала визит Болтона еще до того, как поездку подтвердили официально.





"Во-первых, это внутреннее дело Беларуси, - сказал в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится. Речь не идет о полноформатных официальных контактах. Это визит на рабочем уровне".





"Сам по себе визит раздражителем не является. В конце концов, то, что американо-белорусские отношения находились в аномально плохом состоянии - это была воля США. Россия, конечно, не возражала, но и никак не способствовала этому", - говорит главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.





По его словам, оснований для опасений у Москвы нет: "Представить себе какой-то разворот Беларуси в другую сторону невозможно - она очень тесно связана с Россией и экономически от нее зависит".









Какие проблемы есть сейчас в отношениях Минска и Москвы?





В марте агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что в Кремле прорабатывается сценарий, при котором Путин останется у власти как можно дольше. Для этого рассматриваются самые разные варианты, говорили источники агентства, в том числе - объединение с Беларусью.





Пресс-секретарь Путина называл эти версии "вольными упражнениями", заявив, что они не имеют отношения к тем вопросам, которые обсужаются на самом деле.





Другой проблемный вопрос - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, из-за чего закупать российскую нефть для Беларуси станет дороже.





Сейчас она получает эту нефть без пошлин, перерабатывает и продает на Запад нефтепродукты.





За несколько дней до визита Болтона "Радио Свобода" сообщило, что белорусские власти планируют закупать нефть в США. Но для этого Минску необходимо добиться ослабления санкций.



