Агитационная кампания за 25 тысяч рублей — как это?

Что можно сделать кандидатам в депутаты в агитационной кампании за эти деньги.

Итак, за 25, 5 тысяч рублей можно, например:





Провести 510 встреч с избирателями в зале на 70 человек в центре Минска или





Изготовить 100 больших растяжек для городских билбордов или





Напечатать более 650 тысяч агитационных листовок размером А4 или





Изготовить 1500 флагов с партийной символикой или





Заказать 212 виниловых баннерных растяжек площадью 5 квадратных метров для улиц или





Изготовить 340 баннеров-пауков для избирательной кампании.









Цены, конечно, усреднённые, но, как видим, за эти деньги можно не так уж и мало сделать. Напомним, избирательные фонды создаются добровольно для финансирования предвыборной агитации. Они могут быть сформированы за счет собственных средств кандидата в депутаты. Граждане также имеют право вносить пожертвования. Размер взноса одного человека в совокупности не может превышать 5 базовых величин или 127,5 рублей. Юридическое лицо может перечислить не более 10 базовых величин или 255 рублей.





Кстати, как уже упоминалось, теперь деньги в избирательные фонды можно будет перечислять с помощью интернет-банкинга. Раньше это можно было сделать только в банке. Пополнение фондов кандидатов через инфокиоск по-прежнему не предусмотрено.



