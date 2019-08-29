Агитационная кампания за 25 тысяч рублей — как это?
На очередном заседании Центральной избирательной комиссии 28 августа было озвучено, что максимальный размер избирательных фондов кандидатов в депутаты Национального собрания не должен превышать 25,5 тысяч белорусских рублей. По сравнению с избирательной кампанией 2016 года позиция ЦИК на этот счет не изменилась: тогда верхний порог также составлял 1000 базовых величин.
Что можно сделать кандидатам в депутаты в агитационной кампании за эти деньги.
Итак, за 25, 5 тысяч рублей можно, например:
Провести 510 встреч с избирателями в зале на 70 человек в центре Минска или
Изготовить 100 больших растяжек для городских билбордов или
Напечатать более 650 тысяч агитационных листовок размером А4 или
Изготовить 1500 флагов с партийной символикой или
Заказать 212 виниловых баннерных растяжек площадью 5 квадратных метров для улиц или
Изготовить 340 баннеров-пауков для избирательной кампании.
Цены, конечно, усреднённые, но, как видим, за эти деньги можно не так уж и мало сделать. Напомним, избирательные фонды создаются добровольно для финансирования предвыборной агитации. Они могут быть сформированы за счет собственных средств кандидата в депутаты. Граждане также имеют право вносить пожертвования. Размер взноса одного человека в совокупности не может превышать 5 базовых величин или 127,5 рублей. Юридическое лицо может перечислить не более 10 базовых величин или 255 рублей.
Кстати, как уже упоминалось, теперь деньги в избирательные фонды можно будет перечислять с помощью интернет-банкинга. Раньше это можно было сделать только в банке. Пополнение фондов кандидатов через инфокиоск по-прежнему не предусмотрено.
18:28 29/08/2019