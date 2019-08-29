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Агитационная кампания за 25 тысяч рублей — как это?

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии 28 августа было озвучено, что максимальный размер избирательных фондов кандидатов в депутаты Национального собрания не должен превышать 25,5 тысяч белорусских рублей. По сравнению с избирательной кампанией 2016 года позиция ЦИК на этот счет не изменилась: тогда верхний порог также составлял 1000 базовых величин.

Что можно сделать кандидатам в депутаты в агитационной кампании за эти деньги. 
Итак, за 25, 5 тысяч рублей можно, например:

Провести 510 встреч с избирателями в зале на 70 человек в центре Минска или

Изготовить 100 больших растяжек для городских билбордов или

Напечатать более 650 тысяч агитационных листовок размером А4 или

Изготовить 1500 флагов с партийной символикой или

Заказать 212 виниловых баннерных растяжек площадью 5 квадратных метров для улиц или

Изготовить 340 баннеров-пауков для избирательной кампании.


Цены, конечно, усреднённые, но, как видим, за эти деньги можно не так уж и мало сделать. Напомним, избирательные фонды создаются добровольно для финансирования предвыборной агитации. Они могут быть сформированы за счет собственных средств кандидата в депутаты. Граждане также имеют право вносить пожертвования. Размер взноса одного человека в совокупности не может превышать 5 базовых величин или 127,5 рублей. Юридическое лицо может перечислить не более 10 базовых величин или 255 рублей.

Кстати, как уже упоминалось, теперь деньги в избирательные фонды можно будет перечислять с помощью интернет-банкинга. Раньше это можно было сделать только в банке. Пополнение фондов кандидатов через инфокиоск по-прежнему не предусмотрено.
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