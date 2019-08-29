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В Украине новый премьер-министр

Верховная Рада Украины нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром страны заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

За эту кандидатуру проголосовали 290 народных депутатов.

Новый премьер, который выступил с трибуны ВР, сказал, что в последующие годы каждая третья гривна в Украине пойдет на погашение долгов. По его словам, новому правительству будет не легко. Он также сказал, что несмотря на все изменения, в Украине до сих пор процветает коррупция.


Премьер считает, что главным показателем привлекательности для бизнеса должна стать доступность к дешевым ресурсам. Гончарук обещает взяться на кредитную ставку и имидж Украины в мире. Он считает, что кредит под 12-13% годовых - это реально.

Гончарук выразил поддержку словам президента Владимира Зеленского относительно быстрых и эффективных изменений в Украине.

Прямая речь Гончарука: "У нас до сих пор есть коррупция ... В этом правительстве воровать не будут ... Уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, мы будем договариваться о новом соглашении...

У нас в Украине зарегистрирован неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить..."

 
Источник: pravda.com.ua
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