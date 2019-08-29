Глава сегодняшней независимой Беларуси убеждён, что мы ещё до своей национальной идеи не доросли. Другие утверждают, что такая идея у белорусов есть.

Так есть ли у белорусской нации своя национальная идея или нет? И если мы до своей нацидеи ещё не доросли, то можем ли считаться нацией? Возможно, нам стоит взять и сформулировать такую ​​идею для белорусов?





По нашему мнению, пришло время начать дискуссию и определить, сформулировать белорусскую национальную идею. И мы продолжаем это делать в авторской программе "Идея Х", которую по-прежнему ведут политический обозреватель Еврорадио Змитер Лукашук и московский философ Максим Горюнов.









По обыкновению в качестве гостей, которые помогают нам формулировать национальную идею, — политики и литераторы, экономисты и музыканты, айтишники и культурологи.

Олег Трусов. 29 августа гость Еврорадио — археолог, экс-депутат Верховного Совета 12-го созыва, кандидат исторических наук, почётный председатель Общества белорусского языка имени Франциска Скорины, исполняющий обязанности ректора белорусскоязычного университета имени Нила Гилевича







