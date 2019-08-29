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Мнение: Наш пророк Янка Купала выразил нацидею двумя словами: "Жыве Беларусь!"

Философы и мыслители прошлого утверждали, что национальная идея должна быть у каждой нации.

Глава сегодняшней независимой Беларуси убеждён, что мы ещё до своей национальной идеи не доросли. Другие утверждают, что такая идея у белорусов есть.
 
Так есть ли у белорусской нации своя национальная идея или нет? И если мы до своей нацидеи ещё не доросли, то можем ли считаться нацией? Возможно, нам стоит взять и сформулировать такую ​​идею для белорусов?

По нашему мнению, пришло время начать дискуссию и определить, сформулировать белорусскую национальную идею. И мы продолжаем это делать в авторской программе "Идея Х", которую по-прежнему ведут политический обозреватель Еврорадио Змитер Лукашук и московский философ Максим Горюнов.


По обыкновению в качестве гостей, которые помогают нам формулировать национальную идею, — политики и литераторы, экономисты и музыканты, айтишники и культурологи. 
 
29 августа гость Еврорадио — археолог, экс-депутат Верховного Совета 12-го созыва, кандидат исторических наук, почётный председатель Общества белорусского языка имени Франциска Скорины, исполняющий обязанности ректора белорусскоязычного университета имени Нила Гилевича Олег Трусов.
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