Беспредельщики во власти: Илью Яшина арестовали на 10 суток. Это его пятый арест за месяц
Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за организацию несанкционированной акции 3 августа в центре столицы (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Доказательством вины Яшина суд счел пост в твиттере. Как сказано в протоколе, 29 июля Яшин написал: «Надо продолжать, следующий митинг 3 августа» и прикрепил к посту ссылку на страницу мероприятия в фейсбуке.
«Ему вменяется в вину, что он призывал выйти на несанкционированную акцию. Однако 29 июля в мэрии лежали две заявки на акцию 3 августа: одна от штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Елены Русаковой и от Либертарианской партии.
Идея прогулки появилась позже, уже после того, как штаб Русаковой и либертарианцы получили отказ на проведение митинга 3 августа. Таким образом в посте Яшин призывал выйти на акцию, которая еще не была не согласована», — рассказал «Новой газете» адвокат Михаил Бирюков.
При этом сам Яшин 3 августа находился в спецприемнике, где отбывал административный арест за призыв участвовать в несанкционированном митинге 27 июля.
Во время заседания адвокат Яшина Вадим Прохоров просил об отводе судьи, вызове свидетелей — полицейских, задерживавших Яшина — и прекращении дела в связи с отсутствием состава правонарушении.
Судья Сизинцева отклонила ходатайства защиты, согласившись лишь просмотреть видеозаписи из материалов дела, на которых оказались запечатлены моменты акции, снятые полицейскими. Почему они были приложены к делу защита так и не поняла.
Илью Яшина задержали накануне, 28 августа, на выходе из спецприемника, где он отбывал уже четвертый административный арест. Таким образом, это уже пятый административный протокол, составленный на политика с 27 июля.
16:59 29/08/2019