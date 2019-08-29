29 августа во время встречи во Дворце Независимости он подчеркнул, что у сторон уже есть определенная история перезагрузки двусторонних отношений.





"Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но Вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед Вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе которые, может быть, не очень приятны будут для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами", - заявил Лукашенко.









"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг Вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и Вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения", - подчеркнул Лукашенко.





Он отметил, что визит Джона Болтона в Беларусь является историческим: "Таких заметных высокопоставленных фигур (из США. - Прим. ред.) в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность этого визита".





Кроме того, до нынешнего визита в Беларуси побывали многие эксперты и специалисты из США. "Я лично с ними встречался, вел беседы на разные темы наших взаимоотношений. И это свидетельствует о том, что у нас есть некоторая история перезагрузки отношений", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Во время встречи Джон Болтон обозначил темы, которые хотел бы обсудить во время своего визита.





"Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам - региональной безопасности, двустороннего сотрудничества, - сказал он. - Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: права человека, нераспространение оружия. Я согласен с Вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык".









Джон Болтон также отметил значительные изменения, произошедшие в отношениях между Беларусью и США.





"История не стоит на месте. Уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась. Она меняется даже во время нашего разговора. Поэтому есть региональные вопросы, есть вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь. Это мы также хотели бы обсудить с Вами", - пояснил он.