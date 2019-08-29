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Порошенко заподозрили в подготовке госпереворота

Сегодня, во время первого заседания новой Верховной Рады избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД Украины.
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Нардеп пишет кому-то сообщение в мессенджере, что экс-президент Петр Порошенко готовит переворот. Фото переписки сделали журналисты "Страны".

В переписке следующие слова: "Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

Напомним, сегодня в Киеве проходит первое заседание новой Верховной Рады Украины.

Народные депутаты уже отправили в отставку правительство Владимира Гройсмана.
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