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Добротвор: Даже если у тебя $100 млн, ты не станешь депутатом, если тебя не назначат

Общественный активист Илья Добротвор за собственные деньги издал брошюру "Местные выборы в Беларуси. Непрактичное пособие".

Добротвор: Даже если у тебя $100 млн, ты не станешь депутатом, если тебя не назначат
издатель Николай Артюхов и Илья Добротвор (справа)
Илья Добротвор сам прошел более 10 электоральных кампаний в качестве кандидата – весь свой опыт активист описал в издании.

Зачем издавать такую брошюру? Почему – «непрактичное пособие»? Об этом Илья Добротвор рассказал «Белорусскому партизану».


- Я видел многих кандидатов, идущих на выборы от различных организаций и партий, которые не знали, что делать. Я прошел более 10 электоральных кампаний, собрал и обобщил собственный опыт, который для многих может стать руководством к действию. Человек, принимающий решение участвоватьв выборах, должен понимать, что его ждет и зачем ему это нужно, - рассказывает Илья Добротвор. – Если исполком просит вас участвовать, то и сделает выборы. 

Издание рассчитано не на массового читателя, а для потенциальных кандидатов: 

- К сожалению, в Беларуси нет выборов, поэтому это никому и не интересно. Кроме того, во время подготовки брошюры к изданию я столкнулся с ситуацией, что слово «выборы» пугает белорусов, у них начинается тряска и желание «схавацца ў бульбу». 

Слово «выборы» в названии пугает белорусов как черт боится ладана. Та же «Академкнига», которая берет на реализацию практически все (начиная от Павла Северинца и заканчивая Станиславом Шушкевичем), отказалась брать на реализацию брошюру. Как пояснила при личной беседе директор, брошюра может принести не столько прибыли, сколько вреда, - рассказывает Илья.


Как отмечает активист, он подсчитал даже бюджет той или иной избирательной кампании.

- К сожалению, в Беларуси нет выборов, поэтому брошюра носит теоретический характер, а не практический. Даже если ты все сделаешь по закону – депутатом тебе не стать: депутаты не выбираются, а назначаются, - отмечает Илья Добротвор. – Сам инструмент выборов, прописанный в законе, очень хороший: технически это рабочий инструмент, за исключением финального этапа, на котором выборы фальсифицируются. 

Закон прописывает равные условия для всех кандидатов: даже если у тебя в кармане лежит миллионов долларов, ты находишься в равных условиях с тем, у кого в кармане ни шиша. Однако практика радикально отличается от теории: даже если у тебя 100 миллионов долларов, ты не станешь депутатом, если тебя не назначат.

Тем не менее сам Илья Добротвор планирует снова участвовать в парламентской кампании.
"Белорусский партизан"
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