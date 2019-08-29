Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Николай Статкевич: Я пойду кандидатом в президенты от БНК

Оргкомитет БСД (Народная Грамада) рассматривает парламентскую кампанию как подготовительный этап к президентской и выдвигает 25-30 кандидатов.

Николай Статкевич: Я пойду кандидатом в президенты от БНК
Такое решение принял Центральный комитет Народной Грамады.

Об участии оргкомитета в предстоящей «политической вакханалии» «Белорусскому партизану» рассказал лидер БСДП (НГ) Николай Статкевич.

- Мы решили использовать парламентскую кампанию как первый этап, более свободный, для сбора подписей. А под занавес сбора подписей, во время формирования участковых комиссий, посмотреть на присутствие в их составе представителей общественных организаций, и принять окончательное решение о дальнейшем участии в кампании. 

Для Народной Грамады выдвижение кандидатов не является самоцелью:

- Для нас более важной задачей является охватить как можно больше городов – 23-25. Я войду в инициативные группы всех наших кандидатов, буду приезжать на пикеты и встречаться с избирателями. Расскажу про ситуацию, поговорим.


Социал-демократы намерены показать обществу альтернативу действующей власти:

- Безусловно, любая кампания – это этап по подготовке следующей электоральной кампании. Мы сформулировали следующие цели участия в президентской кампании. 

Мы хотим помочь белорусскому обществу проявить свои интересы, дать ему такую возможность, показать обществу решгиональных лидеров, которые не боятся ставить острые вопросы и критиковать власть. 

Мы столкнулись с ситуацией, когда официально зарегистрированная оппозиция отказалась от персональной критики диктатора, она его не трогает. Но такие люди есть, и Беларусь их увидит. 

В Грамаде рассматривают парламентскую кампанию как трамплин к президентской:

- Мы планируем использовать эту кампанию для привлечения новых людей и для подготовки к президентским выборам. У нас нет никаких выборов, но президентские выборы наиболее важные, потому что они активизируют общество. 

В рамках парламентской кампании проводятся 110 отдельных кампаний, а президентская кампания единая, есть возможность использовать политизацию народа, мобилизовать его для давления на власть с целью изменить правила, вернуться к настоящим выборам. 

Тем более, что мы не знаем, когда конкретно состоятся президентские выборы. Если госпожа Ермошина сказала, что парламентская кампания пройдет 17 ноября и они назначены на 17 ноября, но это совсем не означает, что озвученная ею дата – 30 августа 2020 года станет датой президентских выборов. 

Досрочное голосование в августе представляется крайне сложной задачей, в то же время в августе агитация осложнена сезоном отпусков (плюсик для власти). Хотя между парламентской и президентской кампанией возможны сюрпризы.


Николая Статкевича будет выдвигать кандидатом в президенты Белорусский национальный конгресс (БНК), куда входит и Народная Грамада:

- Я пойду кандидатом в президенты от БНК, еще в январе 2019 года принято такое решение. В этом качестве я уже объехал 15 городов. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё