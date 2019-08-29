Николай Статкевич: Я пойду кандидатом в президенты от БНК

Такое решение принял Центральный комитет Народной Грамады.





Об участии оргкомитета в предстоящей «политической вакханалии» «Белорусскому партизану» рассказал лидер БСДП (НГ) Николай Статкевич.





- Мы решили использовать парламентскую кампанию как первый этап, более свободный, для сбора подписей. А под занавес сбора подписей, во время формирования участковых комиссий, посмотреть на присутствие в их составе представителей общественных организаций, и принять окончательное решение о дальнейшем участии в кампании.





Для Народной Грамады выдвижение кандидатов не является самоцелью:





- Для нас более важной задачей является охватить как можно больше городов – 23-25. Я войду в инициативные группы всех наших кандидатов, буду приезжать на пикеты и встречаться с избирателями. Расскажу про ситуацию, поговорим.









Социал-демократы намерены показать обществу альтернативу действующей власти:





- Безусловно, любая кампания – это этап по подготовке следующей электоральной кампании. Мы сформулировали следующие цели участия в президентской кампании.





Мы хотим помочь белорусскому обществу проявить свои интересы, дать ему такую возможность, показать обществу решгиональных лидеров, которые не боятся ставить острые вопросы и критиковать власть.





Мы столкнулись с ситуацией, когда официально зарегистрированная оппозиция отказалась от персональной критики диктатора, она его не трогает. Но такие люди есть, и Беларусь их увидит.





В Грамаде рассматривают парламентскую кампанию как трамплин к президентской:





- Мы планируем использовать эту кампанию для привлечения новых людей и для подготовки к президентским выборам. У нас нет никаких выборов, но президентские выборы наиболее важные, потому что они активизируют общество.





В рамках парламентской кампании проводятся 110 отдельных кампаний, а президентская кампания единая, есть возможность использовать политизацию народа, мобилизовать его для давления на власть с целью изменить правила, вернуться к настоящим выборам.





Тем более, что мы не знаем, когда конкретно состоятся президентские выборы. Если госпожа Ермошина сказала, что парламентская кампания пройдет 17 ноября и они назначены на 17 ноября, но это совсем не означает, что озвученная ею дата – 30 августа 2020 года станет датой президентских выборов.





Досрочное голосование в августе представляется крайне сложной задачей, в то же время в августе агитация осложнена сезоном отпусков (плюсик для власти). Хотя между парламентской и президентской кампанией возможны сюрпризы.









Николая Статкевича будет выдвигать кандидатом в президенты Белорусский национальный конгресс (БНК), куда входит и Народная Грамада:





- Я пойду кандидатом в президенты от БНК, еще в январе 2019 года принято такое решение. В этом качестве я уже объехал 15 городов.