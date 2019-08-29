Посольство США: Болтон прибыл в Минск





Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений", - "Мы рады приветствовать советника по национальной безопасностикоторый прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений", - сказано в Twitter посольства.





Напомним, Болтон встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.





Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил в четверг, что стороны обсудят "белорусско-американские отношения и вопросы региональной безопасности".









Ранее о визите Болтона в Минск сообщило посольство США в Беларуси, акцентируя ожидаемое обсуждение вопросов региональной безопасности и поддержку со стороны США суверенитета и независимости Беларуси.



