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Посольство США: Болтон прибыл в Минск

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск, сообщило посольство США в Беларуси.


"Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений", - сказано в Twitter посольства.

Напомним, Болтон встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил в четверг, что стороны обсудят "белорусско-американские отношения и вопросы региональной безопасности".


Ранее о визите Болтона в Минск сообщило посольство США в Беларуси, акцентируя ожидаемое обсуждение вопросов региональной безопасности и поддержку со стороны США суверенитета и независимости Беларуси.
Источник: interfax.by
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