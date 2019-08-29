Посольство США: Болтон прибыл в Минск
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск, сообщило посольство США в Беларуси.
"Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений", - сказано в Twitter посольства.
Напомним, Болтон встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.
Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил в четверг, что стороны обсудят "белорусско-американские отношения и вопросы региональной безопасности".
Ранее о визите Болтона в Минск сообщило посольство США в Беларуси, акцентируя ожидаемое обсуждение вопросов региональной безопасности и поддержку со стороны США суверенитета и независимости Беларуси.
Источник: interfax.by
13:51 29/08/2019