На самом ли деле в свой день рождения Лукашенко предпочитает работать?

На днях Александр Лукашенко отметит круглую дату – 65 лет. Руководители других государств поздравляют его 30 августа, а сам глава Беларуси празднует день рождения 31 августа – вместе с младшим сыном Николаем.





Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что день рождения Лукашенко каждый год «принципиально проводит на работе»:





«И даже если, как в этом году, 31 августа выпадает на выходной день, по поручению главы государства Администрация президента ставит в график рабочее мероприятие. Это постоянная практика, с давних времен».













2011 год





День рождения Лукашенко в том году выпал на четверг. За год до этого была изменена его биография: государственные телеканалы сообщили, что руководитель страны и его младший сын отметили день рождения 31 августа.





В это же число в 2011 году, несмотря на будний день, пресс-служба Лукашенко не выпустила сообщений о каких-либо рабочих мероприятиях первого лица.





2012 год





В пятницу 31 августа пресс-служба руководителя Беларуси сообщила о том, что он подписал ряд документов. Но рабочих встреч или совещаний Лукашенко не проводил.





2013 год





Несмотря на выходной день, субботу, руководитель Беларуси посетил новую среднюю школу №51 в Минске. Лукашенко пообщался со школьниками, педагогами и родителями. Он призвал «оторвать детей от компьютерных игр».









Больше в этот день официальных мероприятий с его участием не было.





2014 год





В воскресенье пресс-служба Лукашенко опубликовала поздравления руководителям Кыргызстана и Малайзии. На этом все.





Не был сильно загружен глава Беларуси и накануне в субботу – он побывал на школьной линейке в Острошицко-Городокской средней школе, где учится его младший сын.





2015 год





В свой день рождения, который выпал на понедельник, Александр Лукашенко опять посетил школу и вновь минскую – №56. Он заявил, что белорусская система образования имеет высокий рейтинг в мире.









Других мероприятий или встреч с его участием не проводилось.





2016 год





День рождения руководителя Беларуси выпал на среду. Но он нигде по работе не появился. Пресс-служба сообщила о его традиционных поздравлениях в адрес руководителей Кыргызстана и Малайзии. Всё.





2017 год





Четверг в том году стал редким днем, когда, несмотря на свой день рождения, Лукашенко был довольно много занят по работе.





Руководитель Беларуси выслушал доклад о ходе уборочной кампании, встретился с управляющим делами президента Виктором Шейманом, переговорил с олигархом Михаилом Гуцериевым, а также провел совещание о развитии белорусского автомобилестроения.





Десертом стало ознакомление с электрокаром Tesla.









Так как официально не сообщалось, откуда во двор Дворца Независимости пригнали автомобиль, то поползли слухи, что его Лукашенко могли подарить. Но домыслы все же не были подтверждены.





2018 год





В пятницу Лукашенко провел масштабную встречу, которой утвердил в новых должностях ряд чиновников – министров, послов, руководителей райисполкомов – и дал им наставления.





В целом, если обернуться на прошедшие годы, утверждение о том, что Лукашенко «с давних времен» проводит день рождение на работе, можно оценить как весьма спорное.