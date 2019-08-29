Сивицкий - о визите Болтона: США ничего не могут предложить Беларуси

Арсений Сивицкий. Об этом Еврорадио заявил политолог, руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований





"Чтобы снять санкции, доклад об улучшении ситуации с демократией и правами человека в Беларуси должен представить президент. Поэтому я бы рассматривал этот визит Болтона, как и визит заместителя госсекретаря, запланированный на сентябрь, как повод проанализировать ситуацию на месте и получить объективную картину", — говорит эксперт.





По его мнению, ничего глобального от визита Болтона в Минск ждать не надо. "Соединённые Штаты ничего не могут даже предложить белорусской стороне. Но что очень важно для США, это понимание ситуации, насколько Беларусь готова противостоять российскому давлению и отстаивать свой суверенитет", — считает Сивицкий.





Потеря Беларусью своей независимости, по его мнению, будет иметь негативные стратегические последствия для национальной безопасности США и их союзников в регионе.





"Поэтому для Вашингтона очень важно внимательно отслеживать ситуацию с так называемым углублением интеграции, с кремлёвским ультиматумом. И одна из целей визита Болтона — как раз получить эту информацию из первых уст. То есть встретиться с Александром Лукашенко, чтобы он расставил все точки над "і" относительно вот этих границ углубления интеграции", — рассказал Арсений Сивицкий.









В 2025 году Беларуси будет уже всё равно, у кого покупать нефть — у России или у США





"Беларусь готовится к тому, что через пять лет, когда завершится "налоговый манёвр", цены на российскую нефть достигнут мировых. Поэтому даже с учётом затрат на логистику американская нефть будет стоить Беларуси примерно столько же, сколько и российская. Поэтому Беларуси уже не будет разницы, у кого покупать нефть", — говорит эксперт.





Американцы в среднесрочной перспективе готовятся выйти со своей нефтью на европейский рынок энергоносителей и конкурировать с Россией, поэтому они должны будут подготовить такую ​​инфраструктуру, чтобы экспорт американской нефти был дешёвым, объясняет Сивицкий.