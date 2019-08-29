Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.





"Мы (полагаю, так же, как и вы) читали в средствах массовой информации заявления отдельных высокопоставленных представителей литовской стороны о приглашении нашей правительственной делегации на указанную церемонию. На деле по дипломатическим каналам никаких приглашений к нам не поступало", - пояснил Анатолий Глаз.





Ранее МИД Беларуси заявлял о высокой заинтересованности в установлении исторической справедливости относительно личности Кастуся Калиновского и готовности активно взаимодействовать в этом вопросе как с литовскими и польскими партнерами, так и с белорусским обществом.









В ноябре прошлого года белорусские государственные эксперты официально приезжали в Вильнюс, где ознакомились с исследованиями останков участников восстания 1863 года, провели плодотворные встречи с литовскими коллегами, сделали свои выводы.





Далее стороны обсуждали возможность совместной работы для более точной идентификации останков, а также установления при перезахоронении на могилах надписей на белорусском языке.