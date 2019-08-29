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Олег Сенцов доставлен в Москву. Видимо, для обмена с Украиной

Осужденного в РФ за якобы подготовку терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги в Москву для обмена с украинской стороной, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.


"Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. 

Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Он также заявил, что защите неизвестно, планируется ли обмен его подзащитного на россиян, осужденных в Украине, в ближайшее время.

28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что свобождение накануне из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35".

В украинских СМИ на прошлой неделе обсуждалась информация о планируемом обмене удерживаемых между РФ и Украиной, называлась формула "33 на 33". 

Информацию о скором обмене ТАСС подтвердил и адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы некоторых россиян в Украине. 


На этом фоне несколько дней назад Киев посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась нераскрытой для общественности.

Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский, Киев готов обменять освобожденного в среду из СИЗО главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. 

По словам Зеленского, этот обмен должен стать первым шагом доброй воли.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. 

Его обвинили в создании террористической группы в оккупированном Россией Крыму. 
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