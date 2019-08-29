Олег Сенцов доставлен в Москву. Видимо, для обмена с Украиной





"Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.





Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Он также заявил, что защите неизвестно, планируется ли обмен его подзащитного на россиян, осужденных в Украине, в ближайшее время.





28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что свобождение накануне из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35".





В украинских СМИ на прошлой неделе обсуждалась информация о планируемом обмене удерживаемых между РФ и Украиной, называлась формула "33 на 33".





Информацию о скором обмене ТАСС подтвердил и адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы некоторых россиян в Украине.









На этом фоне несколько дней назад Киев посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась нераскрытой для общественности.





Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский, Киев готов обменять освобожденного в среду из СИЗО главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова.





По словам Зеленского, этот обмен должен стать первым шагом доброй воли.





Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.





Его обвинили в создании террористической группы в оккупированном Россией Крыму.