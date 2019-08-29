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Партия Зеленского подготовила 465 поправок в Конституцию

Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде депутат Руслан Стефанчук заявил, что у партии «Слуга народа» есть 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию, сообщает «Украинская правда».

По словам Стефанчука, сейчас решается, в какой очередности их вносить в парламент.

«Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это те вещи, которые дают возможность выгнать тех, кто сидит на потоках. Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры», – заявил депутат. Он добавил, что партия ожидает сопротивление.

Первое заседание нового состава Верховной Рады пройдет 29 августа.

На внеочередных парламентских выборах партия «Слуга народа» получила большинство мест в Раде (254). Для одобрения изменений в Конституцию требуется 300 голосов депутатов.
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