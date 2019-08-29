Эксперты продолжают высказывать мнения по поводу визита в Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона (он ожидается сегодня).





Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью ria.ru отметил, что прорыва в белорусско-американских отношениях ожидать не стоит. Он полагает, что России не нужно беспокоиться, что Вашингтон может "расколоть союз Москвы и Минска", перетянуть Беларусь на Запад. "Тем не менее, это определенный сигнал руководству Беларуси, что США готовы перевернуть страницу и начать новую главу в двусторонних отношениях, — говорит Кортунов. — ...Это знаковый визит, и я думаю, что он выгоден обеим сторонам".

Эксперт допускает, что Александр Лукашенко "как человек, который умеет считать деньги, скорее всего, будет держать американскую карту в рукаве". На случай каких-то осложнений на переговорах с Россией. "Но все понимают, что покупать энергоресурсы у США на тех же условиях, на которых они покупают в России, невозможно", — подчеркивает гендиректор Российского совета по международным делам.









"Говорить о плотном взаимодействии с США, нам кажется, в настоящий момент не приходится", — так высказался по поводу визита Болтона в Беларусь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.