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Литовский премьер борется с лимфомой

У главы литовского правительства Саулюса Сквернялиса обнаружен рак лимфатической системы первой стадии.

Фото Europost


Об этом официально сообщил сам премьер-министр, пишет Delfi.

По словам Сквернялиса обнаружилось это во время ежегодного медобследования.

Первый цикл лечения прошел 27 августа. "Я чувствую себя отлично. В течение двух месяцев – за сентябрь и октябрь, циклы лечения должны завершиться. Врачи рассчитывают на полное выздоровление", 0 заявил премьер.

По его словам, подобный диагноз ежегодно ставят тысячам граждан Литвы: "Я ничем не отличаюсь, и никому не желаю пережить подобное, ни вам, ни членам вашей семьи".

Сквернялис считает, что его лечение не будет мешать работе. "Единственная опасность во время процедур - инфекция, поэтому контакт будет менее тесным, реже будем обмениваться рукопожатиями, мне надо беречь себя, но это единственная помеха, заседания проходят, встречи проходят", - подытожил глава правительства.
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