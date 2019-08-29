Литовский премьер борется с лимфомой
У главы литовского правительства Саулюса Сквернялиса обнаружен рак лимфатической системы первой стадии.
Фото Europost
Об этом официально сообщил сам премьер-министр, пишет Delfi.
По словам Сквернялиса обнаружилось это во время ежегодного медобследования.
Первый цикл лечения прошел 27 августа. "Я чувствую себя отлично. В течение двух месяцев – за сентябрь и октябрь, циклы лечения должны завершиться. Врачи рассчитывают на полное выздоровление", 0 заявил премьер.
По его словам, подобный диагноз ежегодно ставят тысячам граждан Литвы: "Я ничем не отличаюсь, и никому не желаю пережить подобное, ни вам, ни членам вашей семьи".
Сквернялис считает, что его лечение не будет мешать работе. "Единственная опасность во время процедур - инфекция, поэтому контакт будет менее тесным, реже будем обмениваться рукопожатиями, мне надо беречь себя, но это единственная помеха, заседания проходят, встречи проходят", - подытожил глава правительства.
09:43 29/08/2019