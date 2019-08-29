NEXTA показал еще одну роскошную резиденцию Лукашенко

Блогер NEXTA продолжает проводить виртуальные экскурсии по многочисленным резиденциям Александра Лукашенко.





- На днях мы рассказали вам о малоизвестной резиденции Лукашенко "Причал" на Лядском озере в Беловежской Пуще, а сегодня настало время побывать внутри объекта, о котором так или иначе слышали все: "президент" не раз приглашал туда зарубежных гостей, главным образом - украинских.





Вы уже поняли, что речь идёт о резиденции "Лясковичи" в одноимённой деревне Петриковского района Гомельской области. Она находится прямо на берегу реки Припять (точные географические координаты - 52°07'00.4"N 28°11'13.8"E).





В отличие от унылого "Причала", резиденцию "Лясковичи" Лукашенко очень любит и бывает здесь сравнительно часто. Поэтому эти фото сделаны зимой, когда усатого "хозяина" здесь не было.





Оборудованы "Лясковичи" серьёзнее большинства остальных 17 резиденций диктатора. Здесь есть не только большой "хозяйский" дом с несколькими спальнями и каминным залом, но и три двухэтажных особнячка поменьше. Разумеется, со всеми удобствами.



